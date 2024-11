Terrible accident entre un autocar i un camió: Dos morts a la C-13

per Pol Nadal

Els conductors d'un camió i d'un autocar han mort aquest dimarts. S'ha produït un xoc frontal al C-13 a la Guingueta d'Àneu (Pallars Sobirà), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12:37 hores. El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 151,7. Pel que fa al passatge de l'autocar, les primeres informacions indiquen que hi hauria quatre ferits lleus.

La via està tallada en tots dos sentits i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat. Amb aquestes víctimes, són 122 les persones mortes en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Tot i la gravetat del xoc, no es van registrar més víctimes mortals, encara que diversos passatgers van patir ferides de diversa consideració.

Carretera C13, una carretera amb diversos accidents

La carretera C-13, que connecta el Segrià amb el Pallars Sobirà, ha estat escenari de múltiples accidents mortals els darrers anys. Segons un informe del RACC publicat el desembre del 2023, entre el Segrià i la Noguera, es troba entre els deu amb més risc d'accidents greus o mortals a Catalunya.

| Canva

Entre els incidents més recents, destaca l'ocorregut el maig de 2024. Va passar a l'altura de Rialp. Dues persones van resultar ferides i va provocar el tall de la carretera. El setembre del 2021, un motorista de 48 anys va morir després de sortir de la via al terme municipal de Castell de Mur.

Aquests successos evidencien la perillositat de la C-13, especialment en certs trams. Les autoritats demanen als conductors a extremar les precaucions i han millorat la via en els darrers anys. Tot i això, la sinistralitat en aquesta carretera continua sent motiu de preocupació per als habitants i usuaris habituals.

Víctimes mortals el 2023

2024 no s'ha acabat i els números no són optimistes. Sí que sabem els números del 2023 i van ser nefastos. Catalunya va registrar un total de 152 víctimes mortals en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana. Això representa una disminució del 5% respecte de l'any anterior, quan es van comptabilitzar 157 morts. D'aquestes 152 víctimes, 53 eren motoristes, 12 vianants i 4 ciclistes, cosa que indica que gairebé la meitat dels morts (46,3%) pertanyien a col·lectius vulnerables.

L'autopista AP-7 es va destacar com la via amb més accidents mortals durant l'any. A nivell estatal, el 2023 van morir 1.806 persones en sinistres de trànsit a Espanya, cosa que representa un increment del 3% en comparació del 2022. Unes dades que deixen clara la tendència a la baixa en la sinistralitat viària a Catalunya, encara que els col·lectius vulnerables continuen sent els més afectats.