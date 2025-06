Fort ensurt per una fuita de gas a prop d’un garatge

per Joan Grimal

La tranquil·litat del matí d'aquest dijous a Sallent, una localitat de la comarca del Bages, es va veure interrompuda a primera hora per una emergència que va fer saltar totes les alarmes. Una fuita de gas amb flama activa a prop de la porta d'un garatge va mobilitzar ràpidament els cossos d'emergència.

Emergència a les 7 del matí

L'avís va arribar als Bombers de la Generalitat a les 7:01h. Segons van informar des del cos de Bombers a través dels seus canals oficials, es tractava d'una fuita de gas amb combustió visible que afectava únicament l'entrada d'un garatge. Tanmateix, el risc d'explosió o propagació era real, fet que va obligar a activar el protocol d'evacuació en qüestió de minuts.

Cinc dotacions dels Bombers es van desplaçar fins al lloc per apagar el foc i controlar l'escapament, mentre tècnics especialitzats avaluaven la situació amb equips de mesura.

| @bomberscat, XCatalunya

Com a mesura de precaució, els equips d'intervenció van decidir evacuar les dues cases adjacents al garatge afectat, després d'obtenir lectures positives de gas a l'aire mitjançant l'exposímetre. Així mateix, es va procedir al confinament de dos habitatges situats just davant, amb la finalitat de protegir els seus habitants davant un possible empitjorament de la situació.

Una intervenció ràpida i eficaç

La intervenció dels Bombers va ser clau per evitar que la fuita derivés en un incident de més gravetat. En pocs minuts van aconseguir extingir la flama que sortia de la canonada afectada i van assegurar la zona perquè els tècnics poguessin procedir a tallar el subministrament i revisar el sistema.

| @bomberscat, XCatalunya

A més dels Bombers, hi van participar unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tot i que no va ser necessari fer trasllats sanitaris. També s'hi van desplaçar agents dels Mossos d'Esquadra, que van acordonar l'àrea afectada i van col·laborar en la gestió de l'evacuació.

L'origen de l'escapament, sota investigació

Malgrat la resposta ràpida i l'eficàcia de l'actuació, encara no s'ha confirmat quin va ser l'origen exacte de la fuita. Tècnics de la companyia subministradora de gas ja estan treballant en l'anàlisi de la instal·lació per determinar si es tractava d'una fallada tècnica, una ruptura accidental o algun altre factor extern.

Els veïns de la zona, que van ser despertats pel so de les sirenes i el rebombori de la intervenció, van viure moments d'incertesa. Tanmateix, molts d'ells han agraït la ràpida actuació dels serveis d'emergència, que els van donar indicacions clares i van evitar el pànic.

Un cas que recorda la importància de les revisions

Aquest tipus d'incidents serveix com a recordatori de la importància de mantenir en bon estat les instal·lacions de gas, tant en espais privats com en zones comunes. Una revisió periòdica pot prevenir situacions de risc i, sobretot, evitar conseqüències tràgiques.

En aquest cas, la manca de víctimes i la contenció de l'incendi són una gran notícia, però no han de restar gravetat al fet. La combinació de gas i foc sempre implica un risc potencial molt alt. Gràcies a la coordinació entre Bombers, Mossos i els equips tècnics, l'incident a Sallent es va poder resoldre sense lamentar danys personals.

Un escapament de gas amb flama activa en plena zona habitada és sempre un escenari crític, però la rapidesa de resposta i el compliment estricte del protocol d'evacuació van permetre controlar la situació en temps rècord. Una demostració que els mecanismes d'emergència funcionen quan més es necessiten.