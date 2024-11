Apareix el cadàver d'un home gran a un canal

per Sergi Guillén

Els Mossos d'Esquadra, com a força policial de Catalunya, assumeixen la responsabilitat d'investigar els diferents casos d'aparicions de cadàvers al territori, actuant amb una metodologia rigorosa i especialitzada. Davant la localització d'un cos sense vida, el protocol implica assegurar l'àrea i coordinar els diferents equips de forenses i altres unitats per recopilar proves.

Les unitats de recerca criminal dels Mossos són les encarregades de fer la inspecció del lloc. I d'analitzar tots els elements rellevants, com ara empremtes, documents i possibles rastres que puguin ajudar a aclarir les circumstàncies de la mort.

Aquesta anàlisi és clau per determinar si la mort te una causa natural, accidental. O si hi ha indicis de criminalitat, cosa que activaria una investigació penal exhaustiva.

A més, els Mossos tenen equips altament especialitzats, com la Unitat Central de Desapareguts i Homicidis. Que treballa en col·laboració amb altres cossos i agències quan cal. Aquests agents investiguen tant la identitat de la víctima com les circumstàncies i les possibles connexions amb casos anteriors.

Apareix un cadàver a aquesta localitat catalana

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'un cadàver sense signes de violència a un canal d'Empuriabrava (Alt Empordà). Segons ha avançat la Ser i ha confirmat l'ACN. L'avís s'ha rebut poc abans de dos quarts de deu del matí per part de la Policia Local del municipi.

El cos ha aparegut flotant a l'aigua, a la zona del sector Medes. Les fonts consultades apunten que es tractaria d'un home d'edat avançada i que podria ser una mort accidental.

El lloc del succés

Empuriabrava, coneguda com la "Venècia de la Costa Brava", es distingeix pels seus famosos canals navegables que la converteixen en una de les destinacions més singulars de Catalunya. Amb més de 23 quilòmetres de canals, aquesta urbanització al municipi de Castelló d'Empúries és el port esportiu residencial més gran d'Europa.

El seu disseny permet que les cases tinguin accés directe a l'aigua, on els propietaris poden atracar les embarcacions. Això ha fet que el turisme nàutic sigui una de les activitats principals de la zona. Atraient visitants interessats a navegar per les seves aigües tranquil·les i descobrir cada racó d'aquesta xarxa de canals, envoltada de belles cases i vegetació.

Els canals d'Empuriabrava no només embelleixen el lloc, sinó que també ofereixen una atmosfera única de serenitat, ideal per als que volen escapar-se de l'enrenou. Al llarg dels canals, és possible trobar empreses de lloguer de vaixells. Això permet que qualsevol visitant pugui explorar aquestes vies aquàtiques i gaudir de la vista de la urbanització des de l'aigua.

Aquesta xarxa de canals, al costat de la proximitat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, fa d'Empuriabrava un lloc perfecte. Pels amants de la natura i el mar, brindant una experiència de navegació incomparable i una postal icònica de la Costa Brava.