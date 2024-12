Aparatós incendi en un edifici d'una coneguda zona de Barcelona: 5 ferits

Un incendi en un habitatge es pot convertir ràpidament en una tragèdia quan passa en un edifici amb molts habitants. Les flames i el fum s'estenen amb rapidesa, afectant no només el pis on s'originen, sinó també veïns i espais comuns. L'actuació immediata dels serveis d'emergència és clau per evitar més desgràcies.

Aquest dilluns, un incendi en un edifici del barri de Sants-Badal de Barcelona ha deixat cinc persones ferides, tal com ha informat Betevé. El foc va començar en un sobreàtic de l'avinguda de Madrid, als números 38-40, poc abans de les cinc de la tarda. Les flames eren visibles des de diversos punts de la ciutat, cosa que va alarmar els veïns i transeünts. Els Bombers de Barcelona van rebre l'avís a les 16.50 hores i van mobilitzar diverses dotacions al lloc de l'incident. En arribar, van trobar el sobreàtic completament embolicat en flames. La intensitat del foc requeria una intervenció ràpida i coordinada per evitar que es propagés altres pisos de l'edifici.

L'incendi va afectar greument el sobreàtic, deixant danys materials significatius. Tot i això, els cinc ferits per inhalació de fum no residien al pis afectat. El fum es va estendre per les escales i altres vivendes, i va causar problemes respiratoris als veïns. Dels cinc ferits, tres van ser traslladats a un hospital proper per rebre tractament especialitzat. Les altres dues persones van ser ateses al lloc pels serveis mèdics i donades d'alta poc després.

| ACN

Actuació dels Bombers

Els Bombers de Barcelona van actuar amb eficàcia per controlar l'incendi i evacuar els veïns de l'edifici. La seva intervenció va permetre extingir les flames ràpidament, evitant una major propagació. Les tasques van incloure la ventilació de les zones comunes i la inspecció dels pisos limítrofs per garantir la seguretat.

El foc va provocar talls en el trànsit i va afectar els serveis de transport públic a la zona. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va informar de l'anul·lació de diverses parades d'autobús a l'avinguda de Madrid i al carrer d'Arizala. Aquestes mesures van ser necessàries per facilitar l'accés dels serveis d'emergència.

Els incendis en habitatges són una de les emergències més freqüents a les grans ciutats. Aquest cas posa de manifest la importància de comptar amb detectors de fum i sortides de seguretat segures. Les autoritats recorden la necessitat de mantenir els sistemes elèctrics en bon estat i de no sobrecarregar endolls. Aquest aparatós incendi al barri de Sants-Badal podria haver tingut conseqüències molt més greus si no fos per la ràpida intervenció dels Bombers. La coordinació entre els serveis d'emergència, els sanitaris i les autoritats locals ha estat fonamental per evitar pèrdues humanes.