Desastre en una empresa per un incendi

per Iker Silvosa

Un dels grans riscos a què s'enfronten les indústries és la possibilitat que es produeixi un incendi. Aquests incidents no només generen danys materials significatius, sinó que també posen en perill la seguretat dels treballadors i de les àrees properes i afecten l'activitat econòmica de manera considerable.

Aquest dilluns al migdia, un incendi en una empresa del polígon industrial de Constantí, a Tarragona, va provocar moments de tensió i una mobilització ràpida dels serveis d'emergència. Les flames es van originar en una àrea d'emmagatzematge de ferralla situada a l'exterior de les instal·lacions i van generar una columna de fum visible des de diversos quilòmetres. L'avís de l'incendi va arribar a les 12.01 hores, i els Bombers de Catalunya van activar immediatament sis dotacions per controlar la situació.

Després d'una intervenció efectiva, els bombers van aconseguir estabilitzar l'incendi i van evitar que es propagués a altres àrees de l'empresa. No obstant això, alguns treballadors van decidir autoevacuar-se com a mesura preventiva. A més, les autoritats van sol·licitar als empleats d'empreses properes que romanguessin confinats a causa de la densitat del fum. Afortunadament, no s'han registrat ferits durant l'incident.

L'impacte econòmic d'un incendi com aquest pot ser devastador per a una empresa. A més del dany directe a materials i equips, les interrupcions a l'activitat productiva generen pèrdues econòmiques significatives. En aquest cas, encara que el foc no va afectar l'estructura principal de l'empresa, el material de ferralla emmagatzemat a l'exterior va quedar completament destruït, cosa que representa una pèrdua d'inventari valuós.

Extremar les precaucions

Els bombers van destacar que, una vegada extingit l'incendi, van fer revisions exhaustives a les instal·lacions per assegurar-se que no quedessin punts calents que poguessin reactivar el foc. A partir d'aquest moment, l'empresa va quedar encarregada de vigilar la zona afectada per evitar que l'incendi es revifés.

El fum generat per l'incendi no va passar desapercebut, i encara que no era una empresa química, la magnitud de la columna va generar preocupació als voltants. Aquest tipus de situacions posa de manifest que fins i tot empreses que manegen materials aparentment menys perillosos han d'extremar les precaucions.

A més dels danys materials, un incendi d'aquestes característiques pot provocar retards a les operacions de l'empresa, incompliments amb clients, i fins i tot possibles sancions si es detecta que les mesures de seguretat eren insuficients. En el cas de Constantí, els bombers van destacar la ràpida actuació per evitar un desastre més gran, però van recordar la importància d'invertir contínuament en sistemes de prevenció i capacitació del personal per evitar situacions semblants en el futur.