Caos absolut de divendres a la tarda a l'AP-7: 12 quilòmetres de retencions

Les carreteres catalanes han tornat a ser protagonistes d’un nou episodi de caos circulatori en plena operació sortida de divendres. Un accident ha provocat importants problemes de mobilitat, afectant greument els conductors que intentaven desplaçar-se al nord durant la tarda del 4 de juliol. Aquest succés ha generat grans cues i molta frustració entre els afectats, que han vist multiplicats els seus temps de viatge.

L’accident que col·lapsa l’AP-7

Els fets es van produir a l’AP-7, entre les localitats de Fogars de la Selva i Maçanet, en direcció nord. Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, al voltant de les 19:00 hores es va notificar un accident que ràpidament va derivar en importants retencions.

Les cues van arribar a estendre’s fins a assolir els 12 quilòmetres, una xifra alarmant per a una via ja coneguda pels continus problemes de trànsit en dies clau, especialment els divendres d’estiu.

L’AP-7 és una de les autopistes més transitades de Catalunya, especialment durant les operacions sortida i retorn del cap de setmana. Aquest incident va tornar a posar en evidència la fragilitat de la mobilitat en aquesta artèria fonamental per al trànsit rodat català.

El col·lapse habitual dels divendres

Aquest episodi, tot i que greu, no és una excepció. L’AP-7 és recurrentment escenari de retencions significatives a causa de l’alta densitat de trànsit que suporta, especialment en època estival, quan milers de conductors es desplacen cap a les costes catalanes o en direcció a França.

La combinació de trànsit intens, incidents menors i accidents més seriosos com aquest darrer genera col·lapses que poden durar diverses hores.

Conductors afectats relaten que van trigar més del doble del temps habitual a fer trajectes que normalment es cobreixen en menys d’una hora. A més, la situació es va agreujar per les altes temperatures registrades aquest divendres, cosa que va incrementar la incomoditat i el nerviosisme entre els atrapats a les retencions.

Actuació dels serveis d’emergència

Els equips d’emergència i assistència viària van acudir ràpidament al lloc de l’accident per intentar normalitzar la situació al més aviat possible. Les autoritats no han detallat, fins ara, les causes exactes de l’accident ni el nombre de vehicles implicats.

Tanmateix, la ràpida actuació va evitar que l’incident fos encara més greu pel que fa a conseqüències humanes.

Paral·lelament, el Servei Català de Trànsit va informar puntualment a través de les seves xarxes socials per advertir els conductors i recomanar rutes alternatives, intentant així minimitzar l’impacte en la circulació.