Última hora de l'incendi de Girona: Confinen diversos barris

per Mireia Puig

La tarda d'avui ha portat una situació de màxima alerta a la capital gironina, on la tranquil·litat dels barris propers s'ha vist alterada per la propagació d'un incendi forestal. L'avanç ràpid de les flames i la densa columna de fum han obligat a activar protocols d'emergència excepcionals, mentre la ciutadania segueix minut a minut les indicacions de les autoritats.

Confinament de barris per l'avanç de les flames

Protecció Civil ha emès una ordre urgent de confinament adreçada als veïns del barri de la Font de la Pólvora i la urbanització de les Pedreres, dues zones que ara mateix es troben sota amenaça directa de l'incendi declarat a la zona del Polvorí de Girona. L'alerta, que ha arribat als telèfons mòbils mitjançant el sistema Es-Alert, recomana a la població tancar portes i finestres, no sortir a l'exterior i estar atents a les indicacions dels serveis d'emergència.

El foc, que s'ha iniciat al voltant de les 14:34 hores, avança ràpidament sobre una zona amb abundant vegetació i rostoll sec, condicions que faciliten la propagació de les flames. La columna de fum és visible des de diversos quilòmetres a la rodona, augmentant la preocupació entre els veïns i els conductors de la zona.

| ACN, @bomberscat

Un gran desplegament per frenar l'incendi

La magnitud de l'incendi ha portat els Bombers de la Generalitat a desplegar fins a 24 dotacions, de les quals cinc són mitjans aeris. Aquests efectius treballen intensament per frenar l'avanç del foc, amb especial atenció al front que amenaça d'obrir-se cap a la vall, una zona de més dificultat d'accés i risc potencial per a altres àrees habitades.

L'evolució de l'incendi continua sent ascendent, segons l'última actualització feta a les 15:32 hores, fet que manté en suspens tant els equips d'extinció com els habitants confinats. Els Bombers estan prioritzant les tasques al flanc dret per evitar que les flames avancin de manera descontrolada.

A la zona afectada també s'hi han desplaçat agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal, reforçant el perímetre i col·laborant en la gestió del trànsit i la seguretat dels veïns.

| @bomberscat

Pla Infocat en fase d'emergència i missatges d'alerta

Davant la gravetat de l'episodi, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'activació del pla especial d'emergències per incendis forestals, el conegut Pla Infocat, que ja es troba en fase d'emergència. Aquesta mesura permet mobilitzar encara més recursos i facilitar la coordinació entre els diferents cossos implicats.

L'alerta s'ha difós ràpidament per xarxes socials i mitjans de comunicació, però també mitjançant el sistema Es-Alert, que ha enviat missatges d'advertiment directament als telèfons mòbils dels veïns afectats. Les recomanacions són clares: romandre a casa, tancar portes i finestres i evitar qualsevol desplaçament mentre duri l'emergència.

Una situació crítica en plena onada de calor

L'incendi de Girona es produeix en un context d'elevat risc per les altes temperatures i la sequedat de la vegetació, factors que estan multiplicant les intervencions dels serveis d'emergència a Catalunya els darrers dies. La facilitat amb què el foc ha avançat fins a obligar al confinament de dos barris evidencia la vulnerabilitat de les zones urbanes limítrofes a àrees forestals.

La col·laboració ciutadana, seguint estrictament les indicacions de Protecció Civil, serà fonamental per evitar danys personals i ajudar en les tasques d'extinció.