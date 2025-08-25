Un calamitoso accidente entre dos turismos deja una persona herida: Coche volcado

La tranquilidad del mediodía se vio interrumpida por un grave incidente de tráfico que obligó a movilizar un importante dispositivo de emergencias. El suceso dejó una escena dantesca, con un turismo completamente volcado y los bomberos trabajando contrarreloj para rescatar a la persona atrapada en su interior.

Un accidente en la T-302 con un vehículo volcado lateralmente

El siniestro tuvo lugar este lunes 25 de agosto de 2025. Fue en la carretera T-302, a la altura del kilómetro 35, en la entrada del municipio de Benifallet, en la comarca del Baix Ebre. Según confirmaron los Bombers de la Generalitat, el aviso llegó al teléfono de emergencias 112 a las 12:39 horas. Esto descadenó el despliegue inmediato de cuatro dotaciones hasta el lugar de los hechos.

La colisión involucró a dos turismos, aunque el más afectado fue un vehículo que terminó volcado lateralmente en mitad de la vía. Su conductor quedó atrapado y tuvo que ser excarcelado por el techo. Esta maniobra compleja exigió la utilización de herramientas hidráulicas y la coordinación precisa de los equipos de rescate.

| ACN

El herido fue atendido tras una complicada excarcelación

Los efectivos sanitarios del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) esperaban a pie de carretera para atender al conductor una vez liberado por los bomberos. La víctima presentaba heridas de gravedad y requirió una primera estabilización en el mismo lugar antes de ser trasladada a un centro hospitalario.

La imagen difundida por Bombers refleja con crudeza la magnitud del accidente: el coche siniestrado quedó sobre uno de sus laterales, rodeado de herramientas, equipos médicos y personal de emergencias. La rápida intervención fue clave para evitar un desenlace todavía más dramático, dado que la posición del vehículo complicaba el rescate.

Importante despliegue de medios en plena operación retorno

La colisión se produjo en pleno regreso de vacaciones de verano, un periodo especialmente sensible para la seguridad vial en Catalunya. La T-302 es una carretera que conecta zonas turísticas del Ebre y suele registrar un volumen significativo de vehículos durante estas fechas. El accidente provocó retenciones en ambos sentidos mientras los equipos de emergencia trabajaban en la vía.

| ACN, XCatalunya, t_warrior

Cuatro dotaciones de Bombers participaron en el operativo, acompañadas por varias unidades del SEM y patrullas de los Mossos d’Esquadra. Estos tuvieron que regular el tráfico y abrir paso a los servicios de rescate. El dispositivo permaneció activo durante más de una hora, hasta que los turismos implicados fueron retirados de la calzada.

Investigación de las causas del accidente

Más allá de la espectacularidad del accidente, este nuevo episodio vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de los conductores en carreteras secundarias. Benifallet y su entorno concentran tramos sinuosos que, aunque pintorescos, exigen una conducción prudente. En el último año, se han registrado varios incidentes en vías de Catalunya, lo que mantiene encendida la alerta sobre la necesidad de reforzar campañas.

La investigación sobre las causas exactas del siniestro sigue en marcha, aunque la prioridad en estos momentos se centra en la recuperación del conductor herido. El episodio subraya, una vez más, que cualquier distracción o imprevisto puede desencadenar un suceso de consecuencias irreversibles.