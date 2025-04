Situació complicada a la C-31: Un accident obliga a tallar un carril

per Iker Silvosa

El matí d'aquest dijous ha arrencat amb complicacions per a molts conductors que utilitzen habitualment una de les principals vies d'accés a Barcelona. Un accident en plena hora punta ha generat importants dificultats, obligant a tancar un dels carrils i ocasionant quilòmetres de retencions.

Caos en plena hora punta

Els fets s'han produït al voltant de les 07:25 hores quan, per causes que encara estan sent investigades, ha tingut lloc un accident a la carretera C-31, un punt crític en el qual cada dia circulen milers de vehicles en direcció a la ciutat comtal. La col·lisió ha obligat immediatament les autoritats a tallar un dels carrils de circulació, generant ràpidament una situació caòtica en la mobilitat de la zona.

Segons fonts del Servei Català de Trànsit, la circulació ha quedat restringida a l'altura del quilòmetre 181, concretament en el tram entre Gavà i Castelldefels, en sentit cap a Barcelona. Aquesta circumstància ha provocat que les cues assolissin ràpidament més de tres quilòmetres, afectant considerablement els usuaris que intentaven arribar als seus destins habituals a primera hora del matí.

Retencions generalitzades en altres punts de la C-31

Aquest accident no ha estat l'únic problema registrat avui a la carretera C-31. Altres zones, com el tram del Prat de Llobregat i el tram de Badalona, també han registrat complicacions i retencions des de primera hora del dia. Concretament, a la zona del Prat de Llobregat, en sentit Barcelona, s'estan produint retencions d'aproximadament un quilòmetre i mig. Mentrestant, a Badalona, les cues arriben al voltant d'un quilòmetre, complicant encara més l'accés a la ciutat.

Aquestes incidències simultànies han convertit la carretera C-31 en un dels punts negres del trànsit matinal, dificultant la mobilitat habitual i augmentant considerablement els temps de desplaçament.

Davant aquesta situació, les autoritats de trànsit han recomanat als usuaris buscar rutes alternatives per evitar majors complicacions. També han recordat la importància de mantenir una distància de seguretat adequada i respectar els límits de velocitat, especialment en les hores punta, quan el risc d'accidents s'incrementa considerablement.

Per ara, les forces de seguretat i els equips d'emergència continuen treballant a la zona de l'accident de Gavà-Castelldefels, intentant restablir la normalitat en la circulació el més aviat possible.

Aquest succés torna a posar sobre la taula la importància de millorar les infraestructures viàries i la seguretat en carreteres amb alts índexs de circulació. Els freqüents accidents en vies com la C-31 ressalten la necessitat urgent d'implementar mesures més estrictes de prevenció, educació viària i control del trànsit.