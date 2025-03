Accident brutal amb diversos ferits, un de gravetat, a la N-340

La tranquil·litat habitual d'aquest dissabte a la tarda es va veure interrompuda sobtadament després d'un greu accident de trànsit en una concorreguda carretera del sud de Catalunya. Dos vehicles van col·lidir violentament de manera frontal, deixant un balanç preocupant de ferits, i mobilitzant ràpidament els serveis d'emergència a causa de la gravetat de l'incident.

Col·lisió frontal a Alcanar amb tres ferits

L'accident s'ha produït a les 14:21 hores del dissabte 1 de març al quilòmetre 1.062 de la carretera N-340, a prop de Les Cases d'Alcanar, a la comarca del Montsià. Segons informació proporcionada pel Servei Català de Trànsit (SCT) i confirmada pels Bombers de la Generalitat, dos turismes van impactar frontalment per causes que encara estan sent investigades.

Com a resultat del xoc, una persona va patir ferides de gravetat i va haver de ser evacuada urgentment pels equips mèdics que es van desplaçar al lloc. A més, altres dos ocupants dels vehicles implicats van patir lesions de menor gravetat, encara que també van necessitar atenció mèdica immediata.

| SEM

Complex operatiu de rescat i excarceració

A causa de la magnitud del sinistre, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar ràpidament fins al lloc de l'accident. En arribar, els equips de rescat es van trobar amb dues persones atrapades a l'interior dels vehicles afectats, cosa que va requerir delicades maniobres d'excarceració per poder alliberar-les i traslladar-les als centres mèdics corresponents.

Durant gairebé dues hores, la carretera N-340 va romandre completament tallada en ambdós sentits per facilitar la feina dels serveis d'emergència. Aquesta interrupció va provocar importants retencions a la zona, dificultant considerablement la circulació i obligant molts conductors a buscar rutes alternatives per poder continuar amb els seus trajectes.

Restabliment progressiu del trànsit a la N-340

Cap a les 16:15 hores, les autoritats van aconseguir restablir parcialment la circulació, habilitant un pas alternatiu a la zona del sinistre. No obstant això, les retencions van continuar durant diverses hores més, acumulant al voltant de mig quilòmetre de cues en ambdós sentits, mentre els equips d'emergències continuaven treballant per desallotjar completament la via i assegurar la normalitat del trànsit.

Preocupació pels accidents

Aquest greu accident a la N-340 se suma a una preocupant sèrie de sinistres que han tingut lloc recentment a les carreteres catalanes, posant novament el focus sobre la importància d'extremar les precaucions al volant.

| ACN

L'alta perillositat de les col·lisions frontals recorda als conductors la necessitat de respectar estrictament les normes de circulació, especialment en vies secundàries o convencionals, on aquest tipus d'accidents solen produir-se amb més freqüència.

Les autoritats insisteixen a reforçar la vigilància i realitzar campanyes de sensibilització per reduir al màxim la incidència d'aquests successos, mentre els ciutadans demanen millors mesures de seguretat viària i una major conscienciació de tots els conductors. La seguretat a les carreteres continua sent un tema prioritari, on cada accident com el que ha ocorregut avui a Alcanar ha de servir d'advertència i reflexió per a tota la societat.