Mor un lladre en entrar a robar en un institut

per Pol Nadal

L'Institut Escola Industrial de Sabadell es va convertir en l'escenari d'un insòlit descobriment el matí d'aquest divendres. Una treballadora del servei de neteja, en arribar a les seves tasques diàries, va descobrir el cos sense vida d'un home dins de l'edifici. Immediatament, es va alertar les autoritats, que van acudir al lloc per investigar el que havia succeït.

Un presumpte robatori que va acabar en tragèdia

Segons van informar fonts policials, tot apunta que la víctima era un lladre que havia ingressat a l'institut durant la matinada amb intenció de robar. No obstant això, el seu intent de furt es va veure frustrat per un fatal accident dins de les instal·lacions. Encara que no s'han revelat els detalls específics de la causa de la mort, la hipòtesi principal és que va patir una caiguda o un contratemps que li va costar la vida.

| ACN, Google Maps, XCatalunya

Investigacions en marxa

Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació i van desplegar diverses unitats a la zona. També van intervenir els equips del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), encara que en arribar al lloc només van poder certificar la defunció de l'individu.

Les autoritats han revisat les càmeres de seguretat del centre per esclarir com van ocórrer els fets i confirmar si l'home actuava sol o si comptava amb còmplices. Així mateix, estan a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar amb exactitud la causa del decés.

Suspensió de classes i reaccions de la comunitat educativa

Davant la magnitud del succés, la direcció de l'institut va decidir suspendre l'activitat lectiva d'aquest divendres i va avisar les famílies abans de l'inici de les classes. La notícia va generar sorpresa i inquietud entre alumnes, pares i docents, que van manifestar la seva preocupació per la seguretat del recinte.

El cas ha reobert el debat sobre la seguretat als centres educatius fora de l'horari escolar i la necessitat de reforçar les mesures de protecció per evitar incidents similars en el futur.

| ACN, XCatalunya

Dia festiu en part de la comunitat educativa

Amb motiu del Carnaval i tenint en compte el llarg període sense festius entre Reis i la Setmana Santa, és habitual que molts centres educatius triïn el dia d'avui 28 de febrer o el dia 3 de març com a festius de lliure elecció. En aquest centre en concret, avui estava prevista l'activitat habitual de cada dia, però aquest terrible succés ha enviat les famílies a casa, a l'espera que s'esclareixin els fets.