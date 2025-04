Aparatós accident d'una autocaravana a l'N-II

Un espectacular incendi va sorprendre els conductors que circulaven durant la tarda de dijous per una de les carreteres més transitades. Encara que els serveis d'emergència van actuar amb rapidesa, les flames ja havien assolit grans dimensions quan van arribar al lloc de l'incident, generant una impressionant columna de fum visible a diversos quilòmetres de distància.

Una autocaravana consumida per les flames

Els fets van ocórrer sobre les 18:11 hores a la carretera N-II, concretament a l'altura del terme municipal de Biure. Una autocaravana que circulava per aquesta via va començar a cremar per causes que encara es desconeixen i que estan sent investigades per les autoritats competents.

| ACN

Testimonis presencials van assegurar haver vist inicialment una petita columna de fum que ràpidament va augmentar en intensitat i mida. L'autocaravana, en pocs minuts, va quedar completament envoltada en flames. A causa de la intensa calor i a la sequedat de la vegetació circumdant, el foc es va propagar amb rapidesa, estenent-se a la vegetació que vorejava la carretera.

Ràpida intervenció dels Bombers

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat van acudir al lloc dels fets després de rebre diverses trucades d'alerta. Els efectius van treballar amb eficàcia per controlar l'incendi i evitar que les flames continuessin expandint-se cap a altres àrees properes, especialment preocupats per la proximitat de terrenys secs i vies fèrries, potencials focus de risc en aquestes situacions.

Durant els treballs d'extinció, una persona va haver de ser atesa pels serveis sanitaris desplaçats fins al lloc. Encara que no s'han facilitat més detalls sobre el seu estat de salut, fonts properes als equips d'emergència han confirmat que l'atenció va ser principalment preventiva, ja que la víctima presentava símptomes lleus d'inhalació de fum. A més, també es va veure afectada part de la vegetació de la zona.

El trànsit a l'N-II es va veure afectat durant diverses hores mentre es realitzaven les tasques d'extinció i neteja de la calçada. Agents de trànsit van haver de regular la circulació, alternant el pas per un sol carril per evitar majors congestions. Aquest incident torna a posar sobre la taula la importància de revisar periòdicament les condicions tècniques dels vehicles recreatius, especialment d'autocaravanes, els elements interns dels quals poden ser altament inflamables a causa dels materials emprats en els seus interiors.

Les autoritats recorden als conductors que, en cas d'incendi a la carretera, han de detenir-se immediatament en un lloc segur, evacuar el vehicle ràpidament i trucar a emergències. A més, recomanen portar sempre a bord un extintor homologat que pugui ajudar a mitigar la situació en els primers minuts.