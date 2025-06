Greu apunyalament tanca un cap de setmana tràgic: Un ferit greu, autor fugit

La violència ha tornat a desfermar-se en un episodi que sacseja un cop més la tranquil·litat d'una zona ja marcada per incidents recents. El que va començar com un matí aparentment tranquil ha acabat amb un ferit d'extrema gravetat i amb les autoritats desplegant tots els seus recursos per localitzar un agressor que, fins ara, roman en parador desconegut.

Apunyalament en una antiga sucursal ocupada

Els fets han tingut lloc aquest diumenge al matí en una antiga oficina de Caixabank ocupada, situada al carrer Torner, a Badalona. Allà, per motius encara sota investigació, un home ha estat apunyalat amb una violència extrema, segons han informat des de El Caso. La ferida provocada per l'arma blanca va ser directa al pulmó, cosa que el va deixar en estat crític.

Els primers a rebre l'avís van ser els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van acudir ràpidament al lloc dels fets. Els sanitaris van trobar l'home greument ferit i el van evacuar d'urgència a un hospital, on va ser ingressat amb pronòstic molt greu.

| ACN

L'agressor, però, va aconseguir fugir del lloc abans de l'arribada dels agents. Segons els primers indicis, va abandonar l'escena a bord d'una motocicleta i no ha pogut ser localitzat de moment. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets, identificar l'autor i entendre la relació entre ambdós implicats.

Un lloc ja marcat per la tragèdia

La violència en aquest mateix local no és un fet aïllat. Fa tot just una setmana, en aquesta mateixa antiga sucursal bancària de Badalona, es va trobar el cadàver d'un home de nacionalitat polonesa en avançat estat de descomposició. Tot i que el forense va concloure que la seva mort va ser per causes naturals, la troballa ja va generar preocupació per les condicions de l'edifici i l'entorn.

| ACN

Aquest nou episodi violent reforça aquesta inquietud: el lloc s'ha convertit en un focus de conflictivitat, amb situacions que semblen escapar-se del control institucional. Les autoritats no han aclarit si ambdues víctimes tenien algun tipus de vincle o si els dos successos estan connectats, però el fet que s'hagin produït en el mateix immoble ocupa ja un lloc central en les investigacions dels Mossos.

Un cap de setmana marcat per la violència a Catalunya

L'apunyalament de Badalona és només un dels nombrosos episodis violents registrats durant el cap de setmana a Catalunya. Dissabte al matí, en un bar d'El Papiol, un client visiblement ebri va reaccionar de manera agressiva quan li van negar més alcohol. Va treure una navalla, va amenaçar els cambrers i va acabar ferint un altre client que intentava calmar la situació.

Ja diumenge a la tarda, a l'Hospitalet de Llobregat, un altre home va ser atacat amb els vidres trencats d'una ampolla. Va patir talls profunds al coll i una cama després d'una baralla que es va originar davant d'una benzinera. En un incident paral·lel, un youtuber conegut pels seus vídeos polèmics va ser perseguit i atacat amb una violència desproporcionada: el grup agressor, format per diversos joves magribins, va utilitzar pals, cadires, ganivets i fins i tot matxets.