Avís urgent de Trànsit per un accident a l’AP-7: via alternativa per a conductors

Un avís d'última hora ha obligat centenars d'automobilistes a replantejar el seu trajecte matinal quan encara no havien passat ni les onze. L'alerta, emesa amb caràcter prioritari pels serveis de gestió viària, adverteix d'una incidència greu que compromet la fluïdesa en un dels eixos més transitats del nord-est peninsular.

Aquells que tenien previst desplaçar-se per aquesta artèria han hagut d'extremar la paciència o buscar rutes alternatives mentre arribaven els primers detalls oficials del succés.

Alerta de Trànsit i desplegament dels Bombers

La crida a la precaució va arribar a través dels canals digitals de Trànsit i va ser ràpidament amplificada pels Bombers de la Generalitat. Quatre dotacions de bombers es van activar de seguida per assistir en l'emergència i garantir la seguretat dels implicats i de la resta d'usuaris de la via.

| ACN

La seva intervenció, coordinada amb els serveis tècnics de l'autopista, va permetre balisar la zona, atendre els afectats i preparar la retirada dels vehicles sinistrats. A mig matí els Bombers confirmaven que ja s'havien retirat del lloc, senyal inequívoca que les tasques de rescat havien quedat completades i la responsabilitat passava a les grues i als operaris de manteniment.

El sinistre a l'AP‑7 a l'alçada de Sils

L'accident es va produir poc després de les deu del matí d'aquest dissabte, 14 de juny de 2025, al quilòmetre 79,3 de l'AP‑7, a l'alçada de Sils (comarca de la Selva, Girona). Segons la informació facilitada pels gestors de l'autopista, el sinistre es va originar quan un camió articulat va col·lidir amb un tot terreny que arrossegava un remolc carregat amb dos turismes.

L'impacte va ser prou violent per desplaçar els vehicles cap als dos sentits de circulació, obligant a tallar un carril en cada direcció. Tot i que no s'han comunicat víctimes de gravetat, els equips sanitaris desplaçats van avaluar in situ els ocupants per possibles contusions derivades del xoc.

La configuració del tram, amb una lleugera corba i una visibilitat reduïda per la vegetació, va complicar les maniobres de frenada dels conductors que circulaven darrere. D'aquí que fos necessari desplegar grues de gran tonatge per recol·locar el camió i elevar el remolc abans de reobrir completament la calçada.

Conseqüències sobre el trànsit i via alternativa per l'A‑2

El bloqueig parcial de l'AP‑7 va provocar retencions intermitents que es van estendre diversos quilòmetres en ambdós sentits. Els panells de missatge variable van indicar temps de demora de fins a vint minuts en els pics més crítics, sobretot en direcció sud cap a Girona. Davant la imminent operació sortida de cap de setmana i amb nombrosos desplaçaments programats cap a la Costa Brava, Trànsit va recomanar desviar els fluxos per l'A‑2 com a itinerari alternatiu per creuar la comarca.

| ACN

Aquesta derivació va alleujar la pressió a l'autopista, tot i que també va incrementar la densitat als accessos a Fornells de la Selva i Riudellots.

Els operadors del Centre de Gestió van informar que la circulació es normalitzaria gradualment un cop retirats els vehicles implicats i eliminats els residus de càrrega dispersos sobre el ferm. Tanmateix, van insistir que la prudència i la distància de seguretat són crucials en zones on pugui persistir la presència d'operaris.