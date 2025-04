Avís urgent de Trànsit pel tall de llum

Durant les últimes hores s'ha registrat una incidència poc comuna que ha provocat greus inconvenients en diferents serveis públics, incloent-hi el trànsit rodat. L'apagada generalitzada ha afectat no només Catalunya, sinó que també ha impactat en zones d'Espanya, així com en zones frontereres de Portugal, Andorra i el sud de França. Aquesta situació inèdita s'ha produït poc abans de la 1 del migdia, generant desconcert entre les autoritats i ciutadans.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha indicat en un comunicat que, encara que en principi no es registren problemes directes a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La falta de subministrament elèctric ha inutilitzat nombrosos elements essencials per garantir la seguretat viària, com semàfors i panells informatius. Això augmenta notablement el risc d'accidents, especialment en zones urbanes on la gestió del trànsit depèn principalment d'aquests dispositius elèctrics.

Restricció de mobilitat recomanada

Un avís llançat per les autoritats de trànsit demana extremar precaucions a la carretera i evitar desplaçaments innecessaris a causa de la situació que afecta el funcionament habitual del trànsit rodat. El comunicat, difós mitjançant diverses plataformes oficials, recomana encaridament que els ciutadans limitin al màxim els seus desplaçaments fins que es solucioni el problema.

L'agència de Protecció Civil ha reforçat l'alerta emesa pel SCT, instando la població a realitzar desplaçaments exclusivament si és estrictament necessari. Les autoritats recomanen utilitzar alternatives segures com el transport públic, que també podria veure's afectat, o esperar que la situació torni a la normalitat abans de reprendre les activitats quotidianes.

Fonts oficials informen que actualment no existeix una previsió exacta sobre quan podria restablir-se completament el servei elèctric i l'operativitat de la xarxa viària. Tècnics i personal especialitzat estan treballant de manera intensa per diagnosticar i solucionar el problema el més aviat possible.

Consequències directes per als ciutadans

Els ciutadans estan vivint moments d'incertesa, especialment aquells que han de desplaçar-se amb urgència per motius laborals, mèdics o personals importants. Les autoritats han establert punts d'informació temporals i línies telefòniques d'atenció immediata per així oferir assessorament sobre rutes alternatives segures i serveis mínims disponibles durant aquesta situació extraordinària.

Aquest incident posa de relleu la vulnerabilitat del sistema elèctric i com un problema d'aquest tipus pot desencadenar situacions crítiques en múltiples serveis essencials. L'apagada generalitzada evidencia també la necessitat de reforçar els protocols d'emergència i disposar de certs plans de contingència eficaços davant les situacions inesperades d'aquesta magnitud.

Així doncs, s'espera que en les pròximes hores es disposi de més informació que permeti oferir previsions concretes sobre la resolució del problema. Mentrestant, la prudència i la cooperació ciutadana seran fonamentals per minimitzar els riscos derivats d'aquest inusual tall de llum.