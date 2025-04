Caos a l'estació de Sants pel tall de llum: 'La gent...'

per Sergi Guillén

El que semblava un dia habitual en la rutina dels viatgers va acabar convertit en una escena de caos, desesperació i sorpresa. Una inesperada apagada elèctrica generalitzada, que s'ha estès per la Península Ibèrica i part de França, ha desencadenat una situació complexa. En una de les estacions més transitades i emblemàtiques de la ciutat, col·lapsant completament la mobilitat ferroviària.

La incidència ha ocorregut durant el migdia d'avui, moment en què milers d'usuaris utilitzaven les instal·lacions per desplaçar-se tant dins com fora de la ciutat. En qüestió de minuts, la situació es va complicar, deixant paralitzat tot el servei ferroviari i impedint tant l'arribada com la sortida dels trens.

Impacte immediat en la mobilitat

Davant la magnitud de l'apagada, les autoritats ferroviàries han hagut de prendre la dràstica mesura d'aturar immediatament tots els serveis. Això va provocar que milers de persones quedessin atrapades, sense poder continuar els seus desplaçaments ni conèixer en detall la causa del tall elèctric. Segons informes oficials, aquesta interrupció ha afectat tota la xarxa ferroviària que connecta diferents punts clau del territori.

| ACN

Els viatgers van començar ràpidament a aglomerar-se davant de les portes, generant escenes d'evident tensió i desconcert. La Policia Local i efectius de seguretat van haver d'intervenir ràpidament, tancant i desallotjant el recinte per prevenir riscos i controlar la situació.

Reaccions d'incertesa i molèstia

Als voltants del lloc, nombrosos viatgers expressaven obertament la seva frustració i preocupació per la manca d'informació i la dificultat per buscar alternatives de transport. Alguns viatgers van intentar contactar amb familiars i coneguts, saturant encara més les xarxes mòbils de la zona. Altres viatgers s'han queixat de la manca de plans de contingència efectius per a aquest tipus d'incidents, cosa que va generar crítiques cap als responsables del servei ferroviari.

Origen del problema encara desconegut

Fins al moment, les autoritats no han proporcionat detalls concrets sobre l'origen exacte de l'apagada. No obstant això, algunes fonts properes a les companyies elèctriques assenyalen que podria tractar-se d'una avaria de gran magnitud a la xarxa principal, encara que encara s'està investigant.

Tampoc s'han emès comunicats oficials detallant terminis estimats per a la recuperació del servei. Per la qual cosa es desconeix quant de temps podria prolongar-se aquesta situació crítica.

Conseqüències de l'incident

La gravetat de l'apagada no només afecta la mobilitat ferroviària, sinó que també genera un impacte en l'economia local i en la vida diària de milers de persones. Aquest tipus d'esdeveniments, encara que excepcionals, evidencien la vulnerabilitat de la xarxa de transport davant contingències de gran escala.

Aquest caos viscut avui és una crida d'atenció clara sobre la importància de comptar amb plans d'emergència robustos. Capaces de donar respostes ràpides i efectives davant crisis d'aquestes dimensions, evitant que situacions similars es tornin crítiques en el futur pròxim.