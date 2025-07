Avís urgent dels Bombers per dispositiu de cerca de desapareguts a Cubelles

per Mireia Puig

La incertesa i preocupació van dominar durant diverses hores el municipi del Garraf després que es donés l'alarma per la presumpta desaparició de dues persones. Una trucada inesperada va posar en alerta els equips d'emergència, activant ràpidament un ampli dispositiu que va mobilitzar nombrosos recursos tant terrestres com marítims.

Alerta inicial després del desbordament del riu

Tot va començar quan, a la tarda del passat dissabte, un testimoni va afirmar haver vist com dues persones eren arrossegades pel corrent a la zona propera a la desembocadura del riu Foix, a Cubelles.

La situació era crítica a causa del fort temporal registrat durant aquella tarda, que va provocar un important increment del cabal del riu, agreujat pel desembassament preventiu del pantà del Foix. Aquesta mesura, destinada a evitar danys majors, va acabar causant un desbordament inesperat en diversos punts del seu recorregut.

| ACN, XCatalunya, Getty Images Signature: gdagys

Després de rebre aquesta trucada, efectius dels Bombers de la Generalitat van activar immediatament el dispositiu de recerca. Equips especialitzats van rastrejar meticulosament tant la ribera com la desembocadura, estenent la recerca fins a la costa i el mar obert.

Una recerca intensa i sense resultats concloents

Durant tota la nit de dissabte i al llarg de diumenge, efectius terrestres, embarcacions i mitjans aeris van inspeccionar minuciosament els voltants del riu Foix i les zones marítimes adjacents. Malgrat l'amplitud i profunditat del desplegament, els equips no van trobar indicis que confirmessin la presència o el pas recent de persones a la zona afectada.

Cal destacar una dada crucial revelada per fonts de la investigació: fins ara no s'ha presentat cap denúncia oficial per desaparició que pogués correspondre a les dues persones esmentades pel testimoni. Aquesta absència de denúncia afegeix incertesa al cas i ha portat els responsables de la recerca a qüestionar la precisió inicial de l'avís rebut.

| ACN

Suspensió temporal del dispositiu

Finalment, amb l'arribada de la posta de sol de diumenge, els Bombers van anunciar la suspensió del dispositiu de recerca fins a nou avís. Segons van informar fonts oficials, aquesta decisió es va prendre després d'haver esgotat totes les vies de rastreig possibles sense obtenir resultats positius o nous indicis que justifiquessin mantenir actiu el desplegament durant més temps. D'altra banda, l'alcaldessa ha dit que no hi ha denúncies per desaparició. Un fet que podria indicar que tot és una falsa alarma.

Tanmateix, l'alerta roman oberta i les autoritats insisteixen que qualsevol persona que pugui tenir informació rellevant al respecte es posi immediatament en contacte amb els serveis d'emergències o les autoritats locals.