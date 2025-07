Avís per risc extrem d'incendi en aquesta zona de Catalunya diumenge

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha alertat que el risc d'incendi serà extrem aquest diumenge a les Terres de l’Ebre per l'entrada del vent de mestral. Fins a set municipis del Baix Ebre, la Ribera d’Ebre i el Baix Camp (Benifallet, el Perelló, l’Ametlla de Mar, Tivenys, Tortosa, Tivissa i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) estaran en les pròximes 24 hores dins del nivell 4 del pla Alfa dels Agents Rurals.

Paral·lelament, la tramuntana també bufarà amb força a l’Empordà i el risc de foc serà molt alt —nivell 3— al Cap de Creus. “Tenim per davant un episodi de vent de mestral i tramuntana que ens farà estar alerta i redistribuir efectius”, ha assenyalat el cap de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre, Ricard Expósito.

“El pic més alt, amb ratxes de fins a 120 km/h, l’esperem per a demà diumenge. I li anirem fent un seguiment continu”, ha apuntat Expósito, que ha destacat que bona part de Catalunya es troba en perill baix d’incendi gràcies a un juliol molt més plujós del que és habitual.

| @bomberscat

“El que hem fet, doncs, és desplaçar recursos per apropar-los a les zones de més risc”, ha precisat el cap de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre. Concretament, s’han situat tres unitats extra de Bombers a Ascó, l’Ametlla de Mar i el 112 de Reus, i també dos helicòpters d’extinció.

“El Cap de Creus és una zona molt més reduïda i amb més punts d’aigua, i amb els efectius de la regió d’emergències de Girona en tenen prou. En canvi, la zona de l’Ebre és molt més extensa, amb menys punts d’aigua i cal aquesta acumulació de recursos per tenir una resposta més ràpida i eficient en cas d’incendi”, ha insistit Expósito.

Paral·lelament, el cap de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre ha reconegut que aquesta redistribució en ple estiu és possible gràcies a unes pluges molt generoses en bona part del territori. “No és gens habitual que es pugui fer al juliol i sí a partir de mitjans d’agost, quan les tempestes remullen la Catalunya Central, el nord de Lleida o Girona”, ha enumerat Expósito.

| @bomberscat

Situació de risc extrem i alt d’incendi fins dimarts

“Si no hi ha aquesta diferència de risc tan gran en diferents punts de Catalunya no ens atrevim a moure efectius d’un lloc a un altre. No ho podem fer”, ha puntualitzat el cap de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre, que preveu que la situació de risc extrem o alt d’incendi es pugui mantenir fins al pròxim dimarts o dimecres. “La tendència serà que a partir de dilluns la situació de mestral fort afluixarà.

Però seria un vent més discontinu, amb brisa marina de dia i mestral suau de nit”, ha pronosticat Expósito. “Això és el que no ens agrada gaire a nosaltres, els canvis de direcció sobtats del vent. Preferim que sigui un vent més contundent i constant en una sola direcció”, ha conclòs el cap de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre.