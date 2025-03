Tragèdia mortal en un accident de trànsit a la T-702

Les carreteres catalanes tornen a ser escenari d'una nova tragèdia que fa estar de dol familiars i amics de la víctima i eleva encara més l'alarma sobre la seguretat viària a la regió. Aquest lamentable incident torna a posar el focus sobre els perills als quals s'exposen els motoristes diàriament, especialment en vies secundàries.

El fatal desenllaç a la carretera del Priorat

La tragèdia es va produir aquest dissabte al voltant de les 12:48 hores quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís alertant sobre una sortida de via d'una motocicleta a la carretera T-702, en el terme municipal de Cabassers, situat a la comarca del Priorat.

Segons la informació oficial proporcionada pel Servei Català de Trànsit, per causes que encara estan sent investigades, el conductor va perdre el control del vehicle al punt quilomètric 27. La motocicleta va sortir violentament de la carretera i, com a conseqüència, el motorista va patir una caiguda i es va precipitar per un pronunciat talús.

| ACN

Immediatament després de rebre l'avís, es va activar un ampli operatiu d'emergència. Dues patrulles dels Mossos d'Esquadra van arribar ràpidament al lloc del sinistre, juntament amb dues dotacions dels Bombers de la Generalitat. Degut a la gravetat de les ferides del motorista, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar fins i tot un helicòpter medicalitzat amb l'objectiu urgent de traslladar el ferit a l'hospital.

No obstant això, malgrat els esforços dels equips sanitaris desplaçats al lloc, no va ser possible salvar la vida de l'accidentat, qui va morir a la mateixa zona de l'incident degut a les ferides provocades per la caiguda.

Carretera tallada i afectacions al trànsit

Arran de l'accident, la carretera T-702 va romandre tallada al trànsit durant diverses hores, mentre es duien a terme les tasques d'assistència mèdica, retirada del vehicle i la posterior investigació de les causes del succés.

| SEM

Això va provocar alteracions en la circulació i va obligar els conductors que transitaven per aquesta via a buscar rutes alternatives durant gran part del dissabte.

Una estadística preocupant

Amb aquest fatal succés, ja són 36 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes des que va començar aquest any, segons les xifres provisionals facilitades pel Servei Català de Trànsit. Aquesta xifra, encara que provisional, suposa una important crida d'atenció per a les autoritats, que han de reforçar la seguretat viària i incrementar les campanyes de conscienciació per evitar que aquestes tragèdies continuïn succeint.