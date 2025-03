Espectacular accident d'un camió amb gasolina a la GI-512

per Mireia Puig

Un impressionant sinistre ha sobresaltat els conductors durant aquesta matinada, generant una situació crítica en una transitada carretera catalana. L'accident, que ha involucrat un vehicle que transportava Gas Liquat del Petroli (GLP), ha causat alarma i preocupació a causa de la perillosa naturalesa de la seva càrrega.

Moments de tensió en plena matinada

Al voltant de les 5:32 del matí d'aquest divendres, els serveis d'emergència van rebre una alerta sobre un accident greu a la carretera GI-512. Segons les primeres informacions confirmades pels Bombers de la Generalitat, el vehicle accidentat va sortir de la via quedant finalment bolcat lateralment, cosa que va provocar un incendi immediat amb flames de gran alçada i una densa columna de fum visible des de diversos quilòmetres de distància.

Fins a quatre dotacions de bombers es van desplaçar ràpidament al lloc del succés, treballant intensament per controlar i extingir el foc que amenaçava amb estendre's perillosament a causa del contingut inflamable que transportava el vehicle.

| @bomberscat

Actuació ràpida i efectiva dels bombers

En arribar els equips d'emergència, es van trobar una escena impactant: el camió incendiat cremava amb gran intensitat, dificultant enormement la tasca inicial. Davant la perillositat del combustible involucrat, es va procedir immediatament a realitzar mesuraments de gas per descartar possibles fuites o risc d'explosions secundàries que podrien complicar encara més la situació.

Després de controlar les flames, els bombers van inspeccionar exhaustivament el vehicle, confirmant que afortunadament no hi havia cap persona a l'interior en el moment de l'accident. La ràpida intervenció i la professionalitat dels serveis d'emergències van evitar una tragèdia més gran, atès que no s'han reportat víctimes ni ferits.

Ubicació exacta de l'accident

L'incident va tenir lloc concretament al punt quilomètric 4,7 de la carretera GI-512 en direcció cap a Tordera, a prop del municipi de Fogars de la Selva. Aquesta via és coneguda per tenir trànsit considerable, especialment durant les primeres hores del dia quan molts conductors es desplacen cap als seus llocs de treball o centres educatius.

L'accident va provocar talls temporals de circulació a la carretera mentre van durar les tasques d'emergència i posterior neteja del lloc, generant inevitables retencions durant les primeres hores del dia.

Podria haver estat pitjor

Successos com aquest tornen a posar en el focus la importància extrema de les mesures de seguretat en el transport de substàncies perilloses per carretera.

| @bomberscat

La capacitat de resposta ràpida dels serveis d'emergència ha demostrat novament ser essencial per gestionar eficaçment situacions que poden derivar en autèntiques catàstrofes.

Aquest accident, afortunadament sense víctimes, recorda la necessitat d'extremar precaucions i mesures de control estrictes en vehicles que transporten combustibles o materials inflamables, especialment en vies molt transitades com és la GI-512, on qualsevol incidència pot adquirir ràpidament dimensions crítiques.