Alerta, nous problemes amb Rodalies: Fins a 6 línies amb retards

Un cop més, milers d'usuaris del servei ferroviari han començat la setmana enfrontant-se a importants complicacions en els seus trajectes diaris. La situació s'ha tornat especialment tensa durant el matí d'aquest dilluns, en un nou episodi d'interrupcions que afecta diverses línies del sistema de Rodalies.

Una incidència entre Vilanova i Cunit col·lapsa diverses línies

Segons ha informat Rodalies de Catalunya a través dels seus canals oficials, una incidència a la infraestructura entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Cunit ha obligat a aturar o alentir la circulació dels trens en almenys cinc línies. En concret, les afectacions arriben a les R2 Sud, R14, R15, R16 i R17. En els primers moments de l'avís, Renfe advertia que els trens podrien quedar aturats en trams i augmentar de manera considerable el seu temps de recorregut.

Poc després, a les 8:05 hores, s'ha emès una actualització en què s'informa que els trens circulen, però amb retards que, en alguns casos, superen els 15 minuts. Des d'Adif s'han desplegat equips tècnics que treballen sobre el terreny per resoldre l'avaria tan aviat com sigui possible, tot i que encara no s'ha precisat un temps estimat de resolució.

| ACN

Afectacions afegides per obres a Sant Vicenç de Calders

La jornada ja començava amb complicacions prèvies. Aquest dilluns i dimarts, les línies afectades també pateixen modificacions en el seu recorregut a causa d'unes obres programades a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Aquests treballs han obligat a establir un servei alternatiu per carretera que se solapa amb la incidència entre Vilanova i la Geltrú i Cunit, incrementant el malestar entre els usuaris.

En concret, els trens de la línia R2 Sud finalitzen i comencen el seu trajecte a Cunit. Els passatgers han de continuar fins a Sant Vicenç de Calders en autobús, amb parades intermèdies. Per la seva banda, els trens de les línies R14, R15, R16 i R17 fan el tram entre Cunit i Torredembarra mitjançant un servei per carretera.

A més, aquestes obres també repercuteixen en la línia R4, on els trens circulen únicament entre Barcelona i el Vendrell fins a les 14 h. Per arribar a la destinació final també es requereix transport alternatiu.

La reiteració d'aquests episodis evidencia la necessitat urgent d'inversions estructurals a la xarxa de Rodalies i la seva infraestructura associada. Més enllà de les tasques de manteniment i millores puntuals, els experts coincideixen que es requereixen plans a mitjà i llarg termini que garanteixin l'estabilitat del servei.

Mentrestant, els viatgers han d'enfrontar-se de nou a una setmana que comença amb retards, incomoditats i un sentiment creixent de frustració. La credibilitat del sistema de transport públic ferroviari torna a ressentir-se en una jornada on sis línies clau han estat afectades en plena hora punta. Una situació que, si no es reverteix aviat, seguirà allunyant els ciutadans de l'ús del tren com a alternativa fiable.