Terrible mort d'un treballador de 41 anys a una finca agrícola

L'agricultura és una de les ocupacions amb més exposició a riscos. La combinació de factors com ara l'ús de maquinària pesant, productes químics, condicions meteorològiques adverses i llargues jornades laborals són alguns dels factors.

Avui, 27 de novembre, s'ha conegut la mort d'un treballador en una finca. Els fets han tingut lloc en un terreny agrícola ubicat al municipi de Bovera (Les Garrigues).

Va morir electrocutat

Un home de 41 anys ha mort electrocutat en una finca agrícola de Bovera, a les Garrigues. Segons els Mossos d'Esquadra, l'episodi s'ha produït avui a les 13.45 del migdia, 27 de novembre, segons ha pogut saber Agència Catalana de Notícies (ACN).

Una màquina recol·lectora estava duent a terme treballs a la finca, quan aquesta ha xocat contra el pal d'una línia elèctrica provocant que s'enlairés un cable.

Tot seguit la màquina s'ha incendiat i el conductor ha pogut saltar i salvar la vida. Tot i això, el propietari de la finca es va acostar i quan va tocar la màquina va rebre la descàrrega elèctrica que li va provocar la mort. La mort s'ha produït malgrat els intents de reanimació que van fer els metges del SEM. A la zona es van desplaçar efectius dels Bombers i els Mossos, que investiguen els fets com un accident laboral.

Segon incident a una finca

Aquest esdeveniment se suma al d'un incendi que es va originar ahir. Aquest també es va originar en un terreny privat.

A les 22:33 hores de la nit del 26 de novembre, un vehicle va quedar completament calcinat. Fins al lloc es va desplaçar una dotació dels Bombers, que van poder contenir les flames i evitar que el foc es propagués a altres zones.

Tot i les imatges que van compartir els bombers en xarxes socials, no es van reportar ni víctimes ni ferits en el succés.

El tercer, en tres dies

A més de l'episodi que va tenir lloc el 26 de novembre, el 25 passat també es va desencadenar un incendi. Tot i això, aquest es va produir en una granja ubicada al municipi d'Alcarràs (Lleida).

Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 13.02 hores del migdia. Pel que sembla, la causa estaria en un motor ubicat a les instal·lacions de la mateixa granja. Els bombers es van desplaçar fins al lloc, on van aconseguir apagar les flames una hora més tard.

Afortunadament, no es van reportar ni víctimes ni ferits. Tampoc no es va haver de lamentar la pèrdua o el dany cap a cap animal pel foc. D'acord amb les primeres inspeccions que es van dur a terme, tampoc no es van registrar danys estructurals a l'edifici de la granja.