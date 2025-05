Un Ajuntament es rebel·la: Prohibida l'entrada a cotxes de fora del poble

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) s'ha cansat que els cotxes que tornen de la Costa Brava col·lapsin el poble. Quan la C-31 va carregada i es formen cues, molts vehicles passen per l'interior del municipi pensant que faran una drecera, i això crea embussos que duren hores. Per això, com a mesura de pressió, la Policia Local ha muntat controls a les entrades i sortides, i només deixa entrar els veïns o aquells que tinguin una causa justificada.

La resta de cotxes han de fer mitja volta i tornar a l'autovia. L'alcalde, Josep Xifre, demana a Trànsit que s'impliqui i busqui solucions, perquè la situació es repeteix quan hi ha operació retorn i durant tots els caps de setmana d'estiu.

«Si va cap a Barcelona, ha de tornar a agafar l'autovia; la circulació per dins del poble està restringida a causa de l'operació retorn per garantir la seguretat del pas dels serveis d'emergència». Aquesta és la frase que una i altra vegada han repetit els agents de la Policia Local de Santa Cristina d'Aro durant tot el matí. En aquest control, situat en una de les rotondes del poble, s'ha col·locat una barrera amb una frase clara: «Accés restringit. Pas exclusiu veïns».

Santa Cristina d'Aro s'ha cansat que l'interior del poble es col·lapsi cada vegada que els cotxes tornen des de la Costa Brava. És una situació que es prolonga des de fa temps, i que es repeteix quan hi ha operacions retorn o durant els caps de setmana d'estiu. Perquè molts vehicles –també seguint el GPS– travessen el poble per fer una drecera quan l'autovia C-31 acumula cues.

| ACN

El remei, però, acaba sent pitjor que la malaltia. «Els cotxes no guanyen res passant per dins del municipi, al contrari, perquè quan han de reincorporar-se a l'autovia es creen encara més cues», lamenta l'alcalde, Josep Xifre. A més, a això s'hi suma també que, un cop a la C-31, a pocs metres hi ha un radar –que no funciona– i que, tot i així, crea «un efecte acordió», precisa Xifre, perquè contribueix a generar embussos.

L'Ajuntament explica que fa temps que parla amb el Servei Català de Trànsit perquè trobi solucions, però que no les han obtingut. L'anterior govern ja va intentar dissuadir el trànsit de pas col·locant senyals per impedir que travessessin el poble, i fins i tot amb unes targetes que identificaven els veïns, però res d'això ha funcionat.

Per aquest motiu, l'actual ajuntament ha decidit passar a l'acció. I com a mesura de «protesta i reivindicació», després que la situació es repetís per Setmana Santa, aquest diumenge la Policia Local munta fins a sis punts de control a les entrades i sortides del municipi, on només deixen passar els cotxes dels veïns o aquells que tinguin una causa justificada (per exemple, que van a dinar al poble). La resta han de fer mitja volta i reincorporar-se a l'autovia.

«Entenem perfectament que hi hagi cues, perquè la gent ha de marxar; però el necessari és que aquest trànsit es canalitzi per la C-31, i no que passi per dins del poble», lamenta l'alcalde. «Si hi ha alguna urgència o algun problema, quan tot està embussat, no podríem atendre'l; per tant, el d'avui és una reivindicació i una mesura de pressió», afirma Xifre.

«No té cap sentit»

El primer tinent d'alcalde, Eduard Vancells, assegura que «no té cap sentit» que els vehicles abandonin la C-31 i diu que, a més, això causa «un desgast terrible» a la plantilla d'agents de la Policia Local. Perquè durant les operacions retorn i els caps de setmana d'estiu, les retencions i cues es prolonguen durant «més de deu hores».

| ACN

«Necessitem que Trànsit prengui mesures a la C-31 perquè els cotxes no l'abandonin i puguem alleujar la situació que pateix el municipi», concreta el primer tinent d'alcalde. «Pararem vehicle per vehicle, i a tots els que no tinguin causa justificada, els farem fer la volta», assegura.

El primer tinent d'alcalde lamenta que, fins ara, el Servei Català de Trànsit (SCT), tot i haver-se reunit amb el consistori, no hagi posat sobre la taula «mesures efectives». A més, el consistori també reclama que el radar que hi ha a l'autovia, i que es vol recuperar, en lloc de tornar a posar-se en funcionament, s'elimini.

«El que necessitem és que Trànsit s'impliqui, perquè la C-31 és una carretera de la seva competència, i que impedeixi la sortida de vehicles cap a l'interior de Santa Cristina d'Aro», afirma. «Volem seure i solucionar d'una vegada per totes aquest problema», subratlla el tinent d'alcalde.

Aquest matí, de fet, com que el mal temps ha fet avançar l'operació retorn, les cues s'han tornat a reproduir a l'interior del poble. Inicialment, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro havia previst estendre els controls per tot el municipi a partir de les quatre de la tarda (coincidint amb l'hora prevista en què el gruix de vehicles tornaria de la Costa Brava). Però la situació ha obligat a avançar-ho.

Per als veïns, patir les cues cap de setmana sí, cap de setmana també, es fa pesat. «Estem acostumats perquè fa molts anys que passa, però no ens agrada», concreta una. «No podem permetre que passin tants cotxes de fora; em sembla molt bé el que ha fet l'Ajuntament, perquè el que volem és que no surtin de la variant i ens col·lapsin», diu un altre. I conclou: «A veure si Trànsit actua correctament perquè no hagi de ser l'Ajuntament qui munta els controls».