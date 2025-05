Greu ensurt en bolcar un camió a la C-35

per Mireia Puig

Un aparatós accident va deixar els conductors que circulaven per una concorreguda carretera catalana amb el cor en un puny. Un camió carregat de combustible va patir una bolcada que va desencadenar una ràpida intervenció dels serveis d'emergència, que van treballar contrarellotge per controlar la situació i evitar una tragèdia major.

Les imatges del succés, que s'han viralitzat a les xarxes socials, mostren la magnitud de l'incident i l'esforç dels bombers per estabilitzar el vehicle accidentat.

Una bolcada inesperada en ple migdia

L'incident va tenir lloc avui 5 de maig de 2025, al voltant de les 12:57 hores, al quilòmetre 76,7 de la C-35, a l'altura de Maçanet de la Selva, a la província de Girona. Segons un comunicat oficial dels Bombers de la Generalitat, el camió, que transportava combustible, va perdre el control per causes que encara estan sota investigació i va acabar bolcant en un desnivell al costat de la via.

La càrrega perillosa que transportava va activar de seguida les alarmes, ja que un vessament podria haver provocat un incendi o una explosió de greus conseqüències.

Els equips d'emergència, incloent-hi diverses dotacions de bombers, van acudir ràpidament al lloc de l'accident. En les imatges compartides pels mateixos Bombers al seu compte de Twitter, s'observa el camió bolcat sobre un lateral, parcialment cobert amb una lona blava, mentre els efectius treballaven a la zona.

Afortunadament, segons van confirmar les autoritats, el conductor del vehicle va resultar il·lès, encara que visiblement afectat per l'incident. La ràpida actuació dels serveis d'emergència va permetre controlar el risc de fuita de combustible i assegurar la zona per evitar majors complicacions.

Impacte en el trànsit i mesures de seguretat

L'accident va generar importants afectacions en la circulació de la C-35, una via clau que connecta diverses localitats de la comarca de la Selva amb altres zones de Girona i Barcelona. Durant diverses hores, la carretera va romandre tancada en el tram afectat, cosa que va obligar els conductors a buscar rutes alternatives.

Els Mossos d'Esquadra, encarregats de gestionar el trànsit, van habilitar desviaments i van recomanar als usuaris evitar la zona mentre es duien a terme les tasques de retirada del camió i neteja de la via.

Aquest tipus d'incidents no són aïllats en carreteres com la C-35, que registra un elevat volum de trànsit pesat a causa de la seva proximitat amb polígons industrials i la seva connexió amb l'AP-7. En els últims anys, les autoritats han intensificat els controls per garantir que els vehicles de transport compleixin amb les normatives de seguretat, especialment aquells que traslladen materials perillosos.

No obstant això, accidents com el de Maçanet de la Selva tornen a posar sobre la taula la necessitat de revisar les condicions d'aquestes vies i les mesures de prevenció.