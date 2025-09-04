Aparece un cadáver de una mujer delante de una iglesia

La sorpresa y la consternación se apoderaron de los vecinos de un municipio del Maresme durante la mañana de este martes. Lo que debía ser una jornada tranquila se convirtió en un escenario inesperado marcado por un fuerte despliegue policial y sanitario frente a un templo muy concurrido de la localidad.

Hallazgo frente a la iglesia de Sant Joan en Montgat

Según informó El Periódico citando fuentes de los Mossos d’Esquadra, el cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en el exterior de la iglesia de Sant Joan, en Montgat. El aviso se recibió sobre las 10:30 horas y, en pocos minutos, patrullas de los Mossos y de la Policia Local llegaron al lugar.

También acudió una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), aunque los profesionales sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento. El hallazgo generó un gran revuelo entre los vecinos, muchos de ellos sorprendidos al encontrarse con un operativo de tal magnitud en un espacio central de la localidad.

| ACN

Una víctima sin identificar

Las primeras comprobaciones realizadas por los agentes revelaron que la mujer no portaba documentación entre sus pertenencias. Por esa razón, a lo largo de la mañana no pudo confirmarse oficialmente su identidad, un aspecto que se espera esclarecer en los próximos días. La Unitat d’Investigació de la Comissaria de Premià de Mar se ha hecho cargo del caso, con el doble objetivo de identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del deceso.

Aunque en un primer examen no se hallaron signos evidentes de violencia, los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis. Una de las principales líneas de trabajo, según indicaron fuentes policiales a El Periódico, es que la mujer pudiera haberse precipitado desde una zona elevada del mismo recinto. O de un edificio contiguo.

La iglesia de Sant Joan se encuentra muy cerca de la carretera N-II y, en la parte trasera del templo, apenas un pequeño muro separa la vía del patio interior. Esa diferencia de nivel explicaría que la víctima pudiera haber caído desde la calle hasta el espacio donde finalmente fue hallada. No obstante, serán los resultados de la autopsia los que determinen la causa definitiva del fallecimiento.

Conmoción vecinal en Montgat

La aparición del cadáver frente a un espacio de referencia como la iglesia de Sant Joan provocó gran consternación entre los habitantes de Montgat. Durante varias horas, la plaza permaneció acordonada mientras se realizaban las diligencias judiciales y policiales, lo que atrajo la atención de numerosos curiosos.

Algunos vecinos señalaron que nunca habían presenciado un suceso de tal magnitud en esta zona y mostraron preocupación por la falta de información clara en los primeros momentos. La imagen de agentes, sanitarios y forenses trabajando ante la puerta del templo quedará grabada en la memoria de muchos residentes.

Por el momento, los Mossos mantienen todas las opciones abiertas. La autopsia que se practicará en las próximas horas será clave para esclarecer tanto la causa de la muerte como el posible origen del hallazgo. Mientras tanto, la investigación se centra en identificar a la víctima y en recoger testimonios o imágenes que permitan reconstruir sus últimos movimientos.