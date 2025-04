Aparatós incendi d'un vehicle en plena C-16

El que havia de ser un trajecte tranquil va acabar convertint-se en una escena impactant que ha captat l'atenció de conductors i veïns propers. Una columna de fum espès i la ràpida intervenció dels equips d'emergència van alertar ràpidament els qui circulaven per la carretera en una zona molt transitada.

Incendi sobtat a la carretera

L'incident va tenir lloc aquest dissabte, quan una furgoneta va començar a cremar de manera inesperada en plena via ràpida. En concret, els fets van ocórrer aproximadament a les 16:45 hores, moment en què els serveis d'emergències van rebre múltiples avisos per part de conductors que observaven com el foc envoltava ràpidament el vehicle. La situació va generar inicialment confusió i alarma entre els testimonis, els quals van aturar la marxa dels seus cotxes per evitar riscos.

Al lloc dels fets van acudir immediatament diverses dotacions del cos de bombers. En total, quatre equips especialitzats van treballar en l'extinció del foc, utilitzant grans quantitats d'escuma ignífuga per sufocar les flames i refredar el vehicle, que va quedar completament calcinat.

| Govern

La ràpida intervenció evita mals majors

Segons van confirmar fonts oficials, la rapidesa amb què van actuar els bombers va permetre extingir l'incendi en pocs minuts, evitant així que el foc es propagués cap a altres zones contigües o a altres vehicles. Malgrat l'espectacularitat de l'incendi, no s'han reportat ferits ni víctimes mortals, cosa que va ser destacada positivament pels equips d'emergència.

No obstant això, la gravetat de l'incident va obligar a tallar temporalment el trànsit en el tram afectat de la carretera C-16, concretament a la localitat de Puig-reig, direcció sud. El tall va provocar retencions significatives, i Trànsit va alertar els conductors perquè busquessin rutes alternatives mentre es realitzaven les tasques d'extinció i neteja.

Possibles causes de l'incendi

Fins al moment es desconeixen les causes exactes de l'incendi, tot i que els primers indicis apunten a una possible fallada mecànica a la furgoneta. Experts en seguretat viària indiquen que aquest tipus de successos sol deure's a problemes elèctrics o fuites de combustible, encara que la investigació oficial encara està oberta per esclarir el que ha passat.

Fonts properes a la investigació han assenyalat que serà fonamental examinar en detall les restes del vehicle, ara reduït a ferralla, per determinar amb precisió l'origen del foc. Així mateix, recorden la importància de realitzar revisions periòdiques dels vehicles per prevenir aquest tipus d'incidents a la carretera.

| @bomberscat, Andrey Popov, XCatalunya

Més enllà dels danys materials evidents en el vehicle, successos com aquest posen de manifest la vulnerabilitat a què s'exposen diàriament centenars de conductors. Per això, des dels cossos d'emergència insisteixen en la necessitat de mantenir una adequada revisió i manteniment dels vehicles, especialment abans de trajectes llargs.