Terrible accident entre un cotxe i una moto deixa 2 ferits greus

El so de les sirenes i l'intens moviment d'ambulàncies i vehicles d'emergència han cridat l'atenció aquesta tarda a conductors i veïns d'una concorreguda carretera del litoral català. En un dia marcat per nombrosos incidents i un trànsit especialment dens, la tranquil·litat ha saltat pels aires després d'una col·lisió que ha obligat a activar tots els protocols d'emergència.

Un xoc que paralitza la circulació a la C-31

L'accident s'ha produït al voltant del migdia, quan, segons fonts oficials del Servei Català de Trànsit, una motocicleta i un turisme han col·lidit a la carretera C-31, en el tram comprès entre les localitats de Cunit i Cubelles, en sentit sud cap a Tarragona. La magnitud de l'impacte ha obligat a tallar un dels carrils de la via, provocant importants retencions i complicant la circulació dels vehicles que transitaven per aquesta estratègica artèria que connecta bona part de la costa del Garraf amb el sud de Catalunya.

Tot i la rapidesa amb què han arribat els primers serveis d'emergència, la situació presentava ja des del primer moment una especial gravetat, per tractar-se d'un xoc en què almenys una de les víctimes circulava en un vehicle de dues rodes, amb el consegüent augment del risc de lesions de consideració.

Dos persones ferides de gravetat i gran desplegament de recursos sanitaris

Pocs minuts després de l'accident, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat un important dispositiu a la zona. En total, fins a cinc unitats terrestres han estat mobilitzades per atendre els afectats. Segons la informació oficial facilitada a primera hora de la tarda, dues persones –un home i una dona– han resultat ferides de gravetat en la col·lisió i han requerit trasllat urgent a centres hospitalaris de referència.

L'home ha estat evacuat a l'Hospital de Bellvitge, un dels principals complexos sanitaris de Catalunya per a l'atenció de politraumatismes greus. Per la seva banda, la dona ha estat traslladada a l'Hospital Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, un centre que també disposa de recursos avançats per al tractament de pacients crítics. La ràpida intervenció del SEM i la correcta coordinació entre els equips sanitaris i de trànsit han estat decisives per assegurar l'atenció i el trasllat dels ferits en el menor temps possible.

L'accident registrat avui a la C-31, a l'alçada de Cubelles, no és un fet aïllat en aquesta via. La carretera que uneix l'àrea metropolitana amb la costa tarragonina és coneguda per la seva densitat de trànsit, especialment en hores punta i durant els caps de setmana, quan el flux de vehicles augmenta notablement pels desplaçaments cap a la platja o les segones residències. El tram afectat, entre Cunit i Cubelles, ha estat escenari d'altres accidents en el passat, la qual cosa subratlla la necessitat d'extremar la precaució i respectar els límits de velocitat, especialment en jornades com la d'avui, en què la circulació pot veure's alterada per factors externs o l'elevat nombre de desplaçaments.