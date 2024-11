Un altre accident mortal avui diumenge: Ara a l'N-260

Els motoristes enfronten múltiples perills a la carretera a causa de la seva vulnerabilitat en comparació amb altres vehicles. La manca d'una estructura protectora al voltant del conductor fa que qualsevol accident, fins i tot a baixa velocitat, pugui tenir greus conseqüències.

Factors com les condicions meteorològiques adverses, l'estat de l'asfalt o la presència d'objectes a la calçada augmenten el risc. A més, els conductors de vehicles més grans moltes vegades no perceben les motocicletes als seus punts cecs.

Això genera situacions de perill en maniobres com canvis de carril o incorporacions. La velocitat, encara que és una de les atraccions més grans de les motos, també es converteix en un factor de molt risc quan no es maneja amb prou precaució.

El cinquè mort aquest cap de setmana

Un motorista ha mort aquest diumenge al matí en un accident a l'N-260 a Llançà (Alt Empordà). Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 11.14 hores. El sinistre va ser al quilòmetre 17,7, quan el motorista va sortir de la via.

Amb aquesta víctima, ja són 119 les persones mortes en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Cinc d'elles aquest cap de setmana, i per això el Servei Català de Trànsit ha demanat "màxima prudència a la carretera".

| ACN

Arran de l'accident es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Un dissabte i diumenge tràgic

Com hem comentat, les 119 persones mortes des de començament d'any no és l'única xifra alarmant per a les autoritats. I és que en menys de dos dies s'han sumat cinc víctimes més a aquests preocupants números. L'últim, a banda de l'esmentat anteriorment, ha tingut lloc aquest matí a l'AP-7, concretament a l'altura de Vilablareix, a la comarca del Gironès.

El greu succés que ha acabat amb la mort de dues persones ha estat a primera hora del matí, i ha implicat diversos vehicles a la carretera catalana. I és que el xoc ha estat entre un turisme i dos camions, amb les víctimes sent els ocupants del vehicle més petit.

El greu accident en concret va ser al punt quilomètric 65,5 de la concorreguda AP-7, i arran de l'incident es van desplegar diversos serveis d'emergència cap al lloc en qüestió. Sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, a més de cinc dotacions dels Bombers i diferents unitats del SEM.

D'altra banda, com hem dit, aquest no ha estat l'únic accident mortal del cap de setmana, ja que dissabte a Cambrils també ens va deixar dues víctimes mortals. Igual que a la Jonquera, on una dona de nacionalitat francesa va perdre la vida després de ser atropellada a l'N-II per un camió.