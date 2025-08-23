Aparatoso accidente de un camión frigorífico en la AP-7

La tranquilidad de una mañana de sábado se ha visto bruscamente interrumpida en una de las arterias viales más importantes del país. Un vehículo de gran tonelaje ha sufrido un aparatoso accidente que ha movilizado rápidamente a los servicios de emergencia. El suceso, aunque visualmente impactante, afortunadamente no ha dejado heridos de gravedad.

Los hechos ponen de manifiesto una vez más los peligros inherentes a la conducción en vías de alta capacidad. El incidente ha generado una notable expectación entre los conductores que circulaban por la zona a primera hora.

El siniestro ha tenido lugar en la autopista AP-7, un eje fundamental para el transporte de mercancías. Concretamente, el accidente se ha producido a la altura del término municipal de l'Ametlla de Mar, en la provincia de Tarragona.

| ACN

El aviso a los servicios de emergencia se registró a las 07:44 horas de este sábado 23 de agosto. Un camión frigorífico, por causas que todavía se están investigando, se salió de la vía quedando en una posición precaria. El vehículo pesado terminó volcado sobre su lateral derecho en un terraplén anexo a la calzada.

Un despertar agitado en la autopista del Mediterráneo

La imagen del camión semivolcado en la cuneta ha sorprendido a todos los que transitaban por la zona. La cabina del vehículo y su remolque quedaron inclinados peligrosamente, con una parte suspendida sobre el talud.

Este tipo de accidentes en la AP-7 no son infrecuentes, dado el elevado volumen de tráfico pesado que soporta diariamente. La autopista del Mediterráneo es una ruta clave para la conexión logística entre el sur y el norte de España. Miles de camiones la recorren cada día transportando todo tipo de mercancías a diferentes puntos de Europa.

El suceso podría haber causado importantes retenciones en una jornada de fin de semana de verano. Sin embargo, la ubicación del camión fuera de la calzada ha permitido que el tráfico fluyera con relativa normalidad.

Aun así, se ha requerido la máxima precaución a los conductores que se aproximaban al punto del accidente. La presencia de los vehículos de emergencia en el arcén obligaba a reducir la velocidad y a extremar las precauciones. La escena, iluminada por las primeras luces del día, dejaba una estampa de gran impacto visual.

La rápida intervención de los bomberos

Varias dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado de inmediato hasta el lugar de los hechos. Su intervención ha resultado fundamental para garantizar la seguridad en la zona y evitar mayores complicaciones.

La primera tarea de los efectivos ha sido asegurar el perímetro para proteger tanto al conductor como a otros usuarios de la vía. Posteriormente, los bomberos han evaluado los riesgos asociados al propio vehículo accidentado y a su carga.

| ACN

Una de las principales preocupaciones en este tipo de siniestros es el posible derrame de combustible. Los depósitos de estos camiones albergan una gran cantidad de gasóleo, que es altamente inflamable y contaminante.

Los bomberos han trabajado con celeridad para contener una pequeña fuga que se había producido como consecuencia del impacto. Utilizando herramientas y material absorbente, han conseguido controlar el vertido, minimizando así el riesgo de incendio y el daño medioambiental.

El conductor resulta ileso y el riesgo es controlado

La mejor noticia de la jornada ha sido, sin duda, el estado del conductor del camión. A pesar de lo aparatoso del accidente, el hombre ha podido salir de la cabina del vehículo por sus propios medios.

No ha sufrido heridas de consideración, un hecho casi milagroso observando cómo ha quedado el camión. Su rápida evacuación ha facilitado enormemente las labores de los equipos de emergencia desplazados al lugar del siniestro.