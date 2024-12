Terror per un piròman de cotxes: És multireincident

per Sergi Guillén

Catalunya enfronta un problema creixent amb els delinqüents multireincidents. Els casos de robatoris, agressions i vandalisme mostren una preocupant manca de control. Les dificultats per processar judicialment els responsables generen una sensació d'inseguretat i frustració a la població.

Un exemple alarmant és el cas d'un piròman multireincident que opera a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest individu ha causat danys importants, deixant desenes de veïns amb pèrdues materials i un profund sentiment de vulnerabilitat.

L'ombra del piròman

A municipis com Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, s'han reportat més de 50 cotxes incendiats en els darrers mesos. Aquest piròman, identificat pels Mossos d'Esquadra i detingut diverses vegades, sempre queda en llibertat a causa de la falta de proves concloents en no ser sorprès en el flagrant delicte.

Una de les víctimes més destacades és Ainoa Giménez, veïna de Sant Adrià. Ainoa depèn del cotxe adaptat a causa de la seva mobilitat reduïda. En les seves paraules, el vehicle era les cames, i la seva pèrdua ha suposat un cop devastador:

| TV3

“Sense cotxe no em puc moure de casa”. L'incendi del cotxe no només va danyar la seva propietat, sinó que també va afectar la seva capacitat per portar una vida normal, deixant-la atrapada a casa seva.

La impotència veïnal

La frustració dels veïns creix amb cada nou incident. Natalia, una altra veïna afectada, explica que el problema persisteix des del setembre; els residents temen aparcar els cotxes fins i tot en carrers principals. La manca d'il·luminació i de vigilància agreuja el risc, especialment en zones com les properes al riu Besòs.

Els veïns han sol·licitat mesures urgents a l'ajuntament, incloent-hi més patrulles policials i millores en la il·luminació, però senten que la seguretat no és prioritària. “Sabem qui és, però no ho poden aturar. Això ja és greu”, comenta la Natàlia, visiblement molesta.

L'acció policial i els límits

Els Mossos d'Esquadra han identificat el presumpte responsable, però el seu alliberament recurrent deixa en evidència les limitacions legals i operatives per aturar-lo. Si no és sorprès a l'acte, les autoritats no poden vincular-ho directament als delictes. Aquesta situació reflecteix una falla al sistema que protegeix més l'agressor que les víctimes.

En un context on els delictes de multireincidents van en augment, els veïns exigeixen un canvi en les lleis que permeti actuar amb més fermesa contra aquests individus. Mentrestant, la comunitat roman en estat d'alerta, buscant maneres de protegir-se davant l'amenaça constant.

El cas del piròman de cotxes és només un exemple d'un problema més gran que afecta la seguretat a Catalunya. L'acció ràpida i efectiva de les autoritats és crucial per evitar que aquestes situacions es continuïn repetint. Garantint la tranquil·litat de les persones que han vist com la seva vida canvia per culpa d'aquests actes vandàlics.