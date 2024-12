Caos a la B-23: Dos carrils tallats per un accident

per Sergi Guillén

La B-23 és una de les artèries de comunicació principals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta via connecta diverses localitats del Baix Llobregat amb la capital catalana, i és un punt clau per als desplaçaments diaris. La seva importància rau també en la connexió amb altres autovies i carreteres principals com l'AP-7 i l'A-2.

Diàriament, milers de vehicles transiten per la B-23 en tots dos sentits; això provoca que la carretera sigui especialment vulnerable a les retencions i col·lapses. A les hores punta, la densitat de trànsit arriba a nivells crítics, dificultant el flux normal dels vehicles. A això se sumen els freqüents accidents que agreugen la situació.

Una altra problemàtica habitual de la B-23 és el paper com a via d'accés a Barcelona des del sud. Això genera un elevat volum de trànsit, sobretot els dilluns al matí i els divendres a la tarda. A més, els dies de mal temps acostumen a empitjorar les condicions de la carretera, augmentant el risc d'incidents.

Un accident paralitza la B-23

El matí del dia d'avui un accident ha provocat un caos absolut a la B-23. El sinistre, ocorregut a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, ha obligat a tancar dos carrils. Aquest fet ha generat importants retencions que es van estendre diversos quilòmetres, afectant tant conductors locals com transportistes.

| ACN

Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'accident ha tingut lloc poc abans del migdia. Les càmeres de vigilància van mostrar llargues files de vehicles detinguts, amb camions i cotxes formant un tap a la via. Les autoritats recomanen evitar la zona i cercar rutes alternatives per minimitzar els problemes.

Impacte en el trànsit local

El tancament de dos carrils ha generat un impacte directe al trànsit de tota l'àrea. Les carreteres properes també s'han vist afectades a causa del desviament de vehicles. En alguns punts, les retencions han arribat a superar els 5 quilòmetres, això també ha complicat la mobilitat cap a Barcelona i altres destins clau.

Els serveis d'emergència estan actuant per retirar els vehicles implicats a l'accident. Tot i això, el procés de neteja i reordenació del trànsit pot durar diverses hores. Això agreuja la situació, sobretot per a aquells que depenien de la B-23 per als seus desplaçaments diaris.

Els accessos a l'Aeroport del Prat, un repte constant

El col·lapse de la B-23 també està impactant als accessos a l'Aeroport del Prat. Les rutes cap a l'aeròdrom solen ser molt transitades, especialment en èpoques de gran moviment turístic. L'acumulació de vehicles a les vies principals i secundàries va dificultar l'arribada de viatgers a l'aeroport.

Aquest incident posa de manifest la necessitat de millorar les infraestructures i la gestió del trànsit a Catalunya. La B-23 continua sent una via crucial per a l'àrea metropolitana, però també un punt vulnerable davant de qualsevol contingència.