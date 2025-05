8 incidents, dissabte dramàtic al medi natural: 3 excursionistes ferits greus

De vegades, la natura pot convertir-se en l'escenari de jornades imprevisibles, on l'aventura i la tranquil·litat deixen pas a la preocupació i a la urgència dels serveis de rescat. El que semblava un dia ideal per a la pràctica d'activitats a l'aire lliure ha acabat marcant a desenes de persones i mobilitzant a desenes de professionals en diferents zones de Catalunya.

Una jornada amb emergències encadenades

Aquest dissabte, els equips de rescat han viscut una de les jornades més intenses de la temporada en el medi natural català. Des de primera hora del matí, els serveis d'emergència han rebut avisos d'accidents en diferents punts del territori, obligant a una mobilització simultània i a la coordinació d'helicòpters, dotacions terrestres i unitats especialitzades. La llista d'incidents dona compte de la magnitud de l'esforç: en només unes hores, s'han produït vuit rescats repartits entre zones de muntanya, senders, coves i pistes forestals.

Entre els successos més destacats es troba l'accident sofert per un grup d'espeleòlegs a l'Avenc de la Crisi, en el terme municipal de Tortosa. L'alarma ha saltat poc abans de la una del migdia, quan s'ha alertat que un dels integrants havia sofert una caiguda a l'interior de la cavitat. De seguida, fins a 13 dotacions de Bombers de la Generalitat, juntament amb la unitat GRAE i un helicòpter sanitari, han participat en un operatiu de rescat especialment complex. La dificultat d'accés i les condicions de l'entorn van exigir la màxima perícia dels especialistes, que continuen treballant per evacuar l'afectat.

Rescats simultanis a muntanya i costa

El matí ja havia començat agitat amb avisos en punts tan dispersos com Setcases, la Vall d’en Bas, Cadaqués, Peramola, Rialp, el Pont de Suert i Sant Climent de Llobregat. El denominador comú: senderistes, ciclistes i escaladors accidentats mentre practicaven esport a la natura. A Setcases, una dona que realitzava senderisme ha resultat ferida de menor gravetat després d'una caiguda prop del Salt del Cossi d’en Batlló. Ha estat assistida per dues dotacions de bombers i evacuada a l'hospital d'Olot.

L'helicòpter sanitari s'ha convertit en peça clau per a rescats ràpids, com el d'un ciclista ferit al Puigsacalm, a la Garrotxa, i el d'una dona accidentada en una cala de Cadaqués, una zona inaccessible per a vehicles terrestres i on, a més, va intervenir Salvament Marítim.

La situació s'ha complicat encara més a Peramola, on una escaladora ha sofert una caiguda a la cinglera dels Esplovins. La rapidesa d'actuació ha permès evacuar-la a l'hospital de la Seu d’Urgell, mentre que, a Rialp, un ciclista ferit ha estat rescatat amb el suport dels Pompièrs d’Aran i traslladat a l'hospital de Tremp. Aquestes col·laboracions evidencien la importància de la coordinació entre cossos d'emergència en situacions de màxima simultaneïtat.

Balanç de ferits

No tots els accidents s'han resolt sense conseqüències de gravetat. El cas més delicat s'ha viscut a Sant Climent de Llobregat, on un ciclista ha hagut de ser evacuat d'urgència en helicòpter i posteriorment traslladat en estat greu a l'hospital de Bellvitge. Per la seva banda, a Begues també ha estat necessari mobilitzar un helicòpter medicalitzat, dues unitats terrestres i un equip conjunt per rescatar un home en estat greu.

Les emergències no s'han limitat a la muntanya. Al Pont de Suert, una dona ha sofert ferides lleus durant una excursió i va ser atesa al centre de salut local, mentre que a Cadaqués, una altra dona accidentada ha estat traslladada a l'hospital de Figueres en estat menys greu. Peramola, Setcases i la Vall d’en Bas completen la llista d'actuacions on el pronòstic dels afectats, encara que menys greu, ha requerit assistència especialitzada i evacuacions coordinades entre SEM i Bombers.