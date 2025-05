Alerta per llargues retencions en 3 vies importants de Barcelona: Accident greu

per Iker Silvosa

La tranquil·litat habitual de les primeres hores del dilluns 5 de maig s'ha vist dràsticament interrompuda per a milers de conductors, amb un matí marcat per importants retencions a causa de múltiples incidents en diverses vies crucials al voltant de Barcelona. La situació, inicialment confusa, ha escalat ràpidament, complicant significativament el trànsit en una jornada laboral clau.

Greu accident a la C-33

L'incident més greu ha ocorregut a l'autopista C-33, a la zona de La Llagosta, en direcció Girona. Al voltant de les 8:30 hores, un vehicle ha bolcat completament a la via, quedant girat sobre el sostre i bloquejant la carretera. Imatges impactants compartides per testimonis mostren clarament el vehicle accidentat i els equips d'emergència treballant intensament al lloc. La gravetat de l'accident ha obligat a tallar la via, deixant operatiu únicament un carril i causant retencions de més de 5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i La Llagosta en sentit nord.

Incidència a la C-58

Poc després, un altre incident, aquesta vegada per avaria mecànica, ha afectat l'autopista C-58 prop de Montcada i Reixac, en direcció nord. Segons han informat des del Servei Català de Trànsit (SCT), un vehicle avariat ha bloquejat parcialment la via, deixant inutilitzable un carril i provocant cues que arriben ara als 5 quilòmetres des del Nus de la Trinitat. Les imatges de càmeres de trànsit mostren vehicles aturats o avançant amb extrema lentitud, augmentant el malestar entre els conductors atrapats al trànsit.

Problemes addicionals a l'AP-7

Simultàniament, l'AP-7 en direcció sud, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, ha experimentat un altre incident per avaria de vehicle, incrementant la gravetat de la situació viària general. Aquesta avaria també ha forçat el tancament d'un carril de la carretera i ha generat cues importants, que també superen els 5 quilòmetres des de Mollet del Vallès en direcció a Papiol.

Aquests tres incidents simultanis han convertit el matí del dilluns en un veritable malson per als conductors que es desplaçaven cap a i des de Barcelona. Molts usuaris van expressar la seva frustració a través de xarxes socials, evidenciant la tensió i el descontentament davant la reiteració de situacions similars que afecten de manera important el seu dia a dia.

La multiplicació d'aquests incidents en un període tan curt de temps posa novament en evidència els reptes que enfronta la mobilitat metropolitana a Barcelona. Cada incident puntual, sigui per accident o avaria, té un efecte amplificat en les principals artèries de trànsit, revelant la vulnerabilitat de les infraestructures davant imprevistos.

La magnitud de les retencions causades no només reflecteix problemes puntuals, sinó també una carència estructural que reclama una atenció immediata i solucions de fons. Incrementar la capacitat de resposta, millorar la infraestructura, i fomentar alternatives de mobilitat sostenible podrien ser part de la solució necessària per evitar que situacions similars tornin a afectar greument la vida quotidiana de milers de persones.