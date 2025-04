Un tractor la fa grossa en un poble i s'emporta per davant un pal de subministrament telefònic

per Mireia Puig

La tranquil·litat habitual d'un poble català es va veure interrompuda inesperadament quan un incident protagonitzat per un tractor va deixar sorpresos els seus veïns. El que semblava una jornada quotidiana es va transformar ràpidament en un caos temporal a causa d'un inusual contratemps ocorregut a plena llum del dia.

Tractor forestal desferma el caos

L'incident va tenir lloc el matí del diumenge 13 d'abril, quan un tractor forestal circulava per un carrer cèntric del municipi de Tremp, concretament pel carrer Noguera Pallaresa. Segons va informar Bombers de la Generalitat, al voltant de les 11:13 hores es va rebre un avís d'emergència al número 112 alertant sobre l'accident.

El vehicle agrícola, a causa de circumstàncies que encara s'estan investigant, va enganxar i arrencar d'arrel un pal destinat al subministrament telefònic, causant no només problemes tècnics, sinó també una immediata interrupció del trànsit a la zona.

| ACN

Davant la magnitud de l'incident, va ser necessària la intervenció dels bombers locals, que van actuar amb rapidesa per assegurar la zona afectada. En arribar al lloc, els efectius es van trobar amb el pal arrencat per complet, penjant perillosament dels cables, cosa que representava un risc evident per a la seguretat dels vianants i conductors.

Ràpida intervenció dels bombers

Després d'assegurar el pal telefònic i alliberar el tractor del cablejat enredat, els bombers van aconseguir restablir la circulació viària en relativament poc temps. La situació, que en un primer moment va alarmar els veïns i comerciants de la zona, no va tenir conseqüències personals, encara que sí que va generar certs problemes de comunicació en alguns establiments propers al lloc de l'incident.

L'eficàcia del cos de bombers va evitar danys majors i va permetre que la situació tornés ràpidament a la normalitat. Segons fonts properes a l'operatiu de rescat, les tasques es van prolongar aproximadament una hora, fins que es va aconseguir eliminar completament el perill generat pels cables solts.

Conseqüències

Encara que els danys materials van ser limitats i no hi va haver ferits, l'incident ha posat sobre la taula el debat sobre la seguretat viària a les zones rurals i urbanes on maquinària agrícola pesada comparteix espais amb vehicles convencionals i vianants.

| ACN

Alguns veïns han manifestat la seva preocupació per incidents similars en el passat, sol·licitant més regulació o senyalització per evitar que es repeteixin episodis com el viscut aquest diumenge.

L'empresa encarregada del manteniment del pal afectat ja ha iniciat els treballs pertinents per restablir completament el servei telefònic a aquells usuaris afectats pel contratemps. La col·laboració entre serveis d'emergència i empreses privades ha estat clau per minimitzar les molèsties derivades d'aquest peculiar accident, que ha servit a més com a recordatori sobre la importància d'extremar la precaució en manejar maquinària pesada dins dels nuclis urbans.