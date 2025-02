12 dotacions de bombers intervenen en l'incendi de diversos autobusos

Les nits solen ser uns moments de calma a les ciutats catalanes, però en ocasions es veuen interrompudes per successos inesperats que requereixen d'una resposta ràpida i coordinada. Aquest ha estat el cas a Badalona, on l'emergència ha mobilitzat un important desplegament d'efectius per contenir una situació d'alt risc.

El fum dens i les flames il·luminant la foscor han generat alarma entre els veïns de la zona industrial. Els serveis d'emergència han estat alertats en plena matinada d'avui i han acudit amb tots els recursos necessaris per evitar que el foc s'estengués i causés danys majors.

En la matinada d'aquest diumenge, un incendi ha afectat diversos autobusos que es trobaven a l'interior d'una nau industrial a Badalona. L'avís s'ha rebut a les 01:19 a través del servei d'emergències 112, cosa que ha activat un dispositiu de gran envergadura per sufocar les flames.

El foc estava ja molt desenvolupat quan els bombers han arribat al lloc, cosa que ha complicat les tasques d'extinció. En total, han participat 12 dotacions de bombers, amb la col·laboració d'unitats dels Bombers de Barcelona. Les imatges de l'incident mostren els efectius treballant intensament per controlar la situació i evitar la propagació del foc a altres estructures properes.

| Canva

Un operatiu complex

La intervenció ha estat especialment delicada a causa de la presència dels vehicles a l'interior de la nau. Cosa que ha suposat un risc addicional per possibles explosions o el col·lapse d'estructures. Els bombers han hagut de treballar amb extrema precaució, utilitzant equips de protecció i mànegues d'alta pressió per sufocar les flames de manera efectiva.

Malgrat la magnitud de l'incendi, les autoritats no han reportat ferits. Cosa que ha estat un alleujament tant per als equips d'emergència com per als responsables de la instal·lació afectada. No obstant això, els danys materials han estat significatius, ja que diversos autobusos han quedat completament calcinats i la nau ha patit desperfectes importants.

Investigacions en curs

Ara, la prioritat se centra a esclarir les causes de l'incendi. Els pèrits han iniciat una investigació per determinar si el foc ha estat provocat per un fall elèctric, un acte intencionat o qualsevol altra circumstància que hagi afavorit la seva propagació. Mentrestant, les autoritats han recomanat extremar les mesures de seguretat en instal·lacions similars per evitar incidents d'aquesta naturalesa en el futur.

Aquest succés posa de manifest, una vegada més, la importància d'una ràpida actuació per part dels cossos d'emergència. Gràcies a la intervenció dels bombers, s'ha evitat que les flames s'estenguessin i causessin un desastre encara més gran. La ciutat de Badalona es desperta avui amb la certesa que, tot i que el foc ha deixat la seva empremta, la resposta ha estat efectiva i coordinada.