Agònic rescat d'un gosset per part dels Mossos: El propietari acaba denunciat

per Mireia Puig

Quan pensem en animals domèstics, imaginem mascotes cuidades, felices i ateses en llars on reben amor i atenció. No obstant això, existeixen casos dramàtics que demostren que no tots els animals gaudeixen d'aquesta sort. Recentment, un cas particularment impactant ha mobilitzat els Mossos d'Esquadra i generat indignació social a causa de l'estat lamentable en què es va trobar un gos, víctima d'un clar episodi d'abandonament i maltractament animal.

Una denúncia ciutadana que va salvar una vida

Els fets van tenir lloc a Benissanet, a la comarca de la Ribera d'Ebre, quan un veí preocupat va decidir alertar els Mossos d'Esquadra sobre un gos que es trobava en condicions deplorables dins d'una finca. La trucada va ser clau perquè la Unitat de Medi Ambient dels Mossos, especialitzada en casos de protecció animal, actués ràpidament davant el que podia ser un cas greu de maltractament.

En arribar a la finca assenyalada, els agents no van trigar a comprovar que la situació era alarmant. L'animal romania tancat en un espai reduït, encerclat per reixes metàl·liques i completament envoltat dels seus propis excrements. A més, la seva única font d'aliment consistia en galledes plenes de menjar en avançat estat de descomposició.

| ACN, Google Maps, XCatalunya

Estat crític: malaltia i abandonament

El gosset, visiblement deteriorat, mostrava signes clars de malaltia. Després d'una primera avaluació veterinària es va confirmar que patia sarna, una greu infecció que havia provocat una caiguda severa del seu pèl i lesions cutànies que cobrien gran part del seu cos. Les ferides, que ja presentaven crostes, eren evidència clara de setmanes, fins i tot mesos, d'abandonament i negligència absoluta.

Davant aquesta dramàtica situació, els agents van actuar amb rapidesa. L'animal va ser intervingut i traslladat immediatament a una protectora local, on està rebent tractament veterinari intensiu, a més de cures nutricionals que busquen millorar paulatinament el seu estat de salut.

Denúncia formal contra el responsable

La ràpida intervenció policial va permetre identificar el propietari del gos, un home d'aproximadament 40 anys, qui ha estat denunciat formalment per diverses infraccions relacionades amb el benestar animal. Ara, la sanció final serà determinada per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, qui avaluarà la gravetat dels fets i dictaminarà les conseqüències legals pertinents.

| ACN

Aquest trist episodi posa novament sobre la taula el debat sobre la necessitat urgent de polítiques més estrictes pel que fa a la tinença responsable d'animals domèstics. El cas del gosset rescatat a Benissanet, a més de commoure profundament la societat, evidencia la importància vital de denunciar qualsevol indici de maltractament animal.

Gràcies a la intervenció ciutadana i a la rapidesa en l'actuació dels Mossos d'Esquadra, aquest gosset ha rebut una nova oportunitat per viure dignament. No obstant això, és imprescindible una major consciència social i un enduriment de les sancions per eradicar completament aquestes situacions que atempten contra la dignitat de qualsevol ésser viu.