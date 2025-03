Matí i tarda: Nova incidència a Rodalies

per Sergi Guillén

La xarxa de Rodalies torna a protagonitzar una jornada complicada. Milers d'usuaris han hagut de suportar esperes a causa d'una incidència tècnica registrada durant la jornada d'avui, que ha provocat retards en una de les línies més concorregudes.

No és la primera vegada que aquest tram en concret pateix problemes tècnics. I els passatgers ja comencen a acostumar-se a aquests contratemps, que generen gran frustració entre els usuaris habituals d'aquest servei.

La incidència que complica el dia a dia dels passatgers

Aquesta nova incidència tècnica ha afectat específicament la línia R4, una de les que habitualment transporta més viatgers entre Barcelona i municipis propers. Segons informació confirmada per Adif, empresa responsable de les infraestructures ferroviàries, el problema es va originar a les instal·lacions elèctriques, fet que ha ocasionat demores als trens durant tota la jornada.

Des de primera hora del dia, es van registrar retards entre les estacions de La Granada i Sant Sadurní d'Anoia. Però amb el pas de les hores el problema es va agreujar i es va estendre cap a una altra àrea, afectant també el tram entre Martorell i La Granada.

En aquest sector concret, els retards s'han situat en una mitjana de 20 minuts per comboi. Encara que en determinats moments les demores van arribar a superar aquesta xifra, especialment en hores punta.

Tècnics treballant per resoldre l'incident

Arran del problema, tècnics d'Adif han estat treballant durant tota la jornada per localitzar l'origen exacte de la fallada i solucionar aixíla incidència el més aviat possible. Segons fonts de la companyia ferroviària, els experts estan duent a terme tasques específiques a la infraestructura elèctrica. Atès que aquesta sembla ser la font principal dels reiterats problemes a la zona.

Les tasques tècniques han estat intenses, però de moment no s'ha ofert una previsió clara sobre quan quedarà completament resolt l'incident. La companyia, no obstant això, ha anunciat que continuarà informant els passatgers a través dels canals habituals. I recomana consultar les xarxes socials i la pàgina oficial per obtenir dades actualitzades sobre l'evolució de les reparacions i la normalització del servei.

Reincidència de problemes a la línia R4

No és la primera vegada en els últims mesos que la línia R4 pateix problemes tècnics. De fet, són freqüents les queixes dels usuaris a les xarxes socials a causa de la repetició d'incidències en aquesta infraestructura ferroviària. Durant l'últim trimestre, s'han comptabilitzat diversos episodis similars, cosa que ha generat malestar creixent entre els viatgers que depenen del tren per desplaçar-se als seus treballs o estudis.

Els passatgers manifesten constantment el seu descontentament i reclamen solucions definitives per evitar situacions que, segons denuncien, perjudiquen notablement el seu dia a dia. A més, la freqüència amb què es produeixen aquests incidents ha fet créixer les crítiques cap a la gestió de les infraestructures ferroviàries en general.

Així doncs, la nova incidència registrada avui a Rodalies no només suposa molèsties puntuals per a milers de viatgers. Sinó que posa novament en evidència la fragilitat del sistema ferroviari, exigint solucions més profundes i permanents per acabar amb aquests episodis recurrents.