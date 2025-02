Caos de matinada per l'incendi d'un cotxe

Una matinada caòtica s'ha viscut a la carretera C-17, a l'altura de Manlleu, a causa de l'incendi d'un vehicle que ha provocat importants retencions en direcció a Ripoll. El succés ha ocorregut en plena nit, generant un intens desplegament dels serveis d'emergència per sufocar les flames i restablir la circulació a la zona.

Incendi en plena carretera

L'incident ha tingut lloc a la C-17, una de les principals vies de comunicació del país. En una franja horària de poc trànsit, cosa que ha minimitzat l'impacte en la mobilitat, encara que ha generat una situació de tensió entre els conductors que circulaven per la zona. Suposadament, el vehicle sinistrat ha començat a cremar de forma sobtada, provocant una columna de fum visible a diversos metres de distància.

Les autoritats han acudit immediatament al lloc de l'incident, on han desplegat un operatiu d'emergència. Compost per efectius de bombers, agents de trànsit i assistència mèdica per atendre qualsevol possible afectat. Afortunadament, no s'han reportat ferits de gravetat, encara que el trànsit s'ha vist afectat per les tasques d'extinció i neteja de la calçada.

| ACN

Caos i retencions a la C-17

La presència del foc i els treballs dels equips d'emergència han obligat a tallar un dels carrils de la carretera, generant retencions en sentit Ripoll. Els conductors que transitaven per la zona han hagut de reduir considerablement la velocitat i, en alguns casos, han quedat atrapats a l'embús fins que la circulació ha estat restablerta.

Les imatges compartides a les xarxes socials han mostrat la magnitud del succés, amb el vehicle envoltat en flames i un operatiu policial il·luminant l'escena amb llums blaves. A més, alguns usuaris han assenyalat la presència de radars a la zona. Cosa que ha generat controvèrsia sobre la seva col·locació en un punt on la circulació ja es trobava afectada per l'emergència.

Restabliment del trànsit

Després de diverses hores de treball per part dels equips d'emergència, el foc ha estat completament extingit i les restes del vehicle han estat retirades de la via. La circulació ha tornat a la normalitat en les primeres hores del matí, encara que amb alguns trams on encara quedaven rastres del sinistre.

Les autoritats han recomanat als conductors que extremin les precaucions al circular per aquesta via. Especialment en horari nocturn, quan la visibilitat és reduïda i qualsevol incident pot generar conseqüències greus. Així mateix, han recordat la importància de revisar l'estat dels vehicles abans d'emprendre qualsevol trajecte llarg per evitar aquest tipus de situacions.

L'incendi d'aquest vehicle a la C-17 ha tornat a posar en evidència els riscos del trànsit nocturn. I la necessitat d'una ràpida intervenció dels serveis d'emergència per evitar majors conseqüències. Afortunadament, en aquest cas no hi ha hagut víctimes que lamentar.