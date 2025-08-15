Anunci urgent de l'Ajuntament de Barcelona per l'onada de calor

Amenaça silenciosa, però implacable, plana sobre una de les principals urbs del Mediterrani aquest cap de setmana. Les autoritats han emès un comunicat urgent, activant un protocol d'emergència dissenyat per protegir la ciutadania davant un notable ascens de les temperatures.
El mercuri amenaça d'enfilar-se a nivells que posen en risc la salut. Això obliga a una mobilització coordinada dels serveis públics per mitigar els possibles efectes adversos. La situació exigeix una resposta ràpida i eficaç, especialment enfocada en aquells col·lectius més fràgils davant les inclemències del clima extrem que s'acosta.
La decisió va ser presa per l'Ajuntament de Barcelona després de rebre un avís formal per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Els meteoròlegs preveuen que els termòmetres puguin superar la barrera dels 34,2 graus centígrads durant el cap de setmana.
Aquesta xifra, encara que no sembli extrema en comparació amb altres punts del país, representa un llindar de risc significatiu per a la capital catalana. La combinació d'alta humitat i l'efecte d'illa de calor urbana multiplica l'impacte de les altes temperatures en la població.
Protocol d'emergència per protegir els més vulnerables
Davant aquest escenari, el consistori ha posat en marxa la fase d'alerta del seu pla d'actuació per onada de calor. El focus principal de les mesures se centra en la prevenció i el seguiment exhaustiu de les persones considerades més vulnerables.
Això inclou gent gran, persones amb malalties cròniques, infants i aquells que viuen en condicions de precarietat. S'ha ordenat una intensificació immediata dels serveis de teleassistència i d'atenció domiciliària, que contactaran proactivament amb els usuaris.
A més, els centres de serveis socials jugaran un paper crucial en la detecció i suport als ciutadans en situació de risc. L'objectiu és clar: evitar que les persones amb més fragilitat surtin al carrer durant les hores de màxima insolació.
Per aconseguir-ho, s'oferiran alternatives com el repartiment de menjars a domicili, la distribució de ventiladors i una atenció personalitzada. Es busca així crear una xarxa de seguretat que garanteixi el benestar de tots els veïns davant l'episodi de calor intens.
Prevenció d'incendis al pulmó verd de la ciutat
L'alerta no només es limita a la salut pública, sinó que també s'estén a la protecció del valuós patrimoni natural. Les altes temperatures i la baixa humitat ambiental eleven considerablement el risc d'incendis forestals. Per aquesta raó, el cos de Bombers de Barcelona ha estat posat en estat d'alerta màxima. S'ha dissenyat un dispositiu especial de vigilància i prevenció, amb un enfocament particular en el parc de Collserola, el gran pulmó verd que envolta la ciutat.
Les autoritats municipals han confirmat un augment dels recursos destinats a la protecció d'aquesta àrea vital. S'intensificaran les patrulles de vigilància i es prepararan els equips d'intervenció ràpida per actuar de seguida davant qualsevol conat d'incendi.
La preservació de Collserola és una prioritat absoluta, ja que la seva massa forestal és fonamental per a la regulació tèrmica i la qualitat de l'aire de tota l'àrea metropolitana. La col·laboració ciutadana per evitar conductes de risc a l'entorn natural és també un pilar fonamental de l'estratègia.