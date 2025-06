Espectacular incendi d’un cotxe i vegetació a l’AP-7

La tarda de dijous va estar marcada per un nou incident en una de les artèries més transitades de Catalunya: l'autopista AP-7. A l'altura del quilòmetre 32, en sentit sud i a l'altura del terme municipal de Borrassà, es va declarar un incendi que va afectar un vehicle i la vegetació del marge de la via.

L'avís es va rebre a les 18:30h a través del telèfon d'emergències 112, i en pocs minuts, els equips de Bombers de la Generalitat es van activar per contenir la situació abans que es propagués o causés danys majors. Fins a quatre dotacions de bombers es van desplaçar ràpidament fins al lloc.

Així es van desenvolupar els fets

Segons han informat fonts del cos d'emergències, l'incendi es va originar en un turisme que circulava per l'autopista en direcció sud. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle va començar a cremar, i les flames es van propagar a la vegetació seca que voreja el marge de la calçada.

| @bomberscat, XCatalunya

Afortunadament, el foc no va adquirir gran intensitat a la zona natural, però sí que va generar una densa columna de fum que va ser visible des de diversos quilòmetres a la rodona. La circulació a l'AP-7 es va veure afectada temporalment, amb retencions puntuals mentre es desenvolupaven les tasques d'extinció i es garantia la seguretat dels conductors.

Intervenció ràpida i eficaç

Els Bombers van aconseguir extingir el foc en qüestió de minuts gràcies a la seva ràpida intervenció i a les condicions meteorològiques relativament favorables, amb poc vent a la zona. Malgrat això, es van mantenir durant una estona més al lloc per assegurar-se que no quedessin focus actius, especialment a la vegetació, i per revisar el perímetre afectat.

| XCatalunya

El conductor del vehicle sinistrat va poder sortir pel seu propi peu abans que les flames envoltessin completament l'automòbil. Les autoritats sanitàries també es van desplaçar fins al lloc per precaució, però no va ser necessari atendre ningú per inhalació de fum ni per cremades.

Un estiu d'alt risc

Aquest nou incident se suma a una sèrie de petits focus que han aparegut als marges de les carreteres catalanes durant els darrers dies. Les temperatures elevades, la sequera acumulada i l'estat sec de la vegetació fan que qualsevol espurna pugui convertir-se en un problema més gran en qüestió de minuts.

Des dels Bombers s'ha insistit en la importància d'extremar les precaucions, especialment durant la conducció en zones de vegetació seca. Encara que aquest incendi s'ha produït per una avaria en un vehicle —possiblement un sobreescalfament del motor o un problema elèctric—, qualsevol descuit pot tenir conseqüències nefastes en aquestes circumstàncies.

Crida a la responsabilitat

Les autoritats han aprofitat per recordar als ciutadans que està prohibit llençar burilles des dels vehicles, una pràctica irresponsable que, en condicions com les actuals, pot desencadenar incendis forestals de grans dimensions. També s'insisteix en el correcte manteniment dels vehicles.

Afortunadament, en aquest cas, no hi ha hagut víctimes ni danys a tercers. Tanmateix, l'escena va ser impactant i va deixar molts conductors paralitzats davant la imatge d'un cotxe envoltat de flames a la vora de l'autopista.

El que podia haver estat una tragèdia més gran va quedar reduït a un ensurt, gràcies a l'eficàcia dels Bombers, que amb quatre dotacions van actuar amb rapidesa i professionalitat. Una mostra més del valor dels serveis d'emergència en situacions crítiques com aquesta.