Mor una dona atropellada per un camió: Investiguen els fets

El risc de ser atropellat per un vehicle de grans dimensions, com un tràiler o un camió, és més gran que amb altres tipus de vehicles a causa de la mida. Aquests vehicles requereixen distàncies més llargues per frenar completament, cosa que augmenta la probabilitat d'impacte en situacions imprevistes.

A més, els seus amplis punts cecs dificulten que els diferents conductors percebin els vianants o els ciclistes al seu entorn, especialment en zones urbanes on el trànsit és dens. En un accident d'aquest tipus, la força de l'impacte és considerablement més gran. Cosa que incrementa les possibilitats de patir lesions greus o fins i tot fatals, com és el cas més recent.

Un altre factor crític és que els camions i els tràilers solen circular a altes velocitats a carreteres i autopistes, on qualsevol col·lisió pot tenir unes conseqüències devastadores. Als entorns urbans, els seus girs tancats o maniobres en carrers estrets presenten riscos addicionals, ja que és més fàcil que vianants o ciclistes es vegin atrapats en la seva trajectòria.

Mor després de ser atropellada per un tràiler

Una dona ha mort aquest dissabte al matí atropellada per un tràiler a la Jonquera (Alt Empordà). Fonts municipals han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que la víctima té una nacionalitat francesa. I ha estat atropellada per un camió de gran tonatge a l'N-II, concretament al quilòmetre 776 de la via.

Segons les mateixes fonts, la Policia Local s'ha activat arran de l'accident, però són els Mossos d'Esquadra els que s'han fet càrrec de l'atestat i de les investigacions. Així doncs, ja que l'accident ha estat molt recent, encara falta saber del cert quines han estat les principals causes d'aquest tràgic accident que es va viure ahir.

| ACN

La carretera N-II, coneguda com la Nacional II, és una de les artèries històriques més importants de tot Catalunya, connectant el país amb altres zones. El seu traçat, que discorre paral·lel a la costa mediterrània en gran part del recorregut, té un paper crucial en el transport de mercaderies i persones entre Barcelona, Girona i França.

Al llarg dels anys, l'N-II ha estat testimoni d'un intens flux de trànsit i ha esdevingut un eix molt estratègic tant per al turisme com per a la indústria local. A comarques com el Maresme, aquesta via ha estat objecte de transformacions importants, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària. I descongestionar el trànsit mitjançant la construcció de vies alternatives, com l'autopista C-32.

Tot i això, l'N-II no està exempta de desafiaments. En trams com els de Girona, ha estat escenari de nombrosos accidents a causa de la seva alta densitat de trànsit i també a la seva gran estructura. Que a certes parts no s'adapta a les necessitats actuals.