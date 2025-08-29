Accident a la L-510 per un despreniment de roques

Un turisme es va topar amb un mur inesperat en plena nit, quan la calçada va quedar ocupada per roques acabades de desprendre. L'impacte va provocar danys i va deixar una persona ferida lleu, mentre emergències activaven el seu protocol amb rapidesa. L'avís al 112 es va registrar a les 22.42 hores, segons han confirmat els Bombers de la Generalitat. Una dotació del cos va treballar al lloc per assegurar la zona i atendre el conductor afectat.
Una col·lisió provocada per un despreniment nocturn
Les lesions van ser lleus i no consten més implicats, d'acord amb el comunicat oficial. El xoc es va produir quan un despreniment va ocupar el carril i va sorprendre el turisme, que va impactar contra el material rocós. Bombers va revisar l'entorn immediat i va verificar que no hi hagués riscos afegits abans de donar per finalitzada la intervenció. Durant la intervenció, el trànsit va quedar condicionat, amb pas alternatiu per permetre la feina dels equips.
L'incident va ocórrer a la carretera L-510, a l'altura d'Alins, al Pallars Sobirà, província de Lleida, a Catalunya. El Servei Català de Trànsit manté la circulació amb pas alternatiu regulat per semàfors mentre es retiren les roques despreses. Les fotografies difoses permeten veure la calçada ocupada per un volum important de materials i la malla metàl·lica parcialment deformada. Aquest corredor dona accés als nuclis de la vall, per la qual cosa la regulació garanteix mobilitat mínima per a residents i serveis essencials.
Un agost amb diversos episodis de despreniments al Pallars
La mesura es mantindrà mentre els tècnics treballen en la neteja i l'estabilització del talús. L'episodi se suma a una cadena de despreniments registrada aquesta setmana al Pallars, després de dies de pluges intenses a la zona. Mitjans comarcals detallen que en vuit dies han comptabilitzat fins a quatre incidències rellevants, incloent-hi alteracions a Port Ainè i la via d'Escàs. A Caregue també es van registrar danys en un mirador, i a Talarn van caure arbres sobre la C-13, amb afectacions puntuals.
La reiteració de despreniments explica la vigilància reforçada en talussos i l'activació de regulacions de pas en diversos trams. Les autoritats locals valoren actuacions urgents per reparar accessos danyats i minimitzar riscos mentre continuen les precipitacions intermitents. El Servei Català de Trànsit va comunicar el pas alternatiu amb semàfors i manté la informació als seus canals d'actualització viària. A més, mitjans de la demarcació també van corroborar ambdós extrems amb imatges del punt afectat i van precisar la localització exacta al terme municipal.
La L-510 discorre encaixada entre vessants abruptes i el llit de muntanya, amb corbes tancades i talussos protegits per malles. En episodis de pluja, l'aigua filtra per les fissures i arrossega blocs, afavorint petites allaus de pedra cap a la calçada. Els tècnics monitoritzen aquests trams i programen sanejaments periòdics, tot i que els despreniments sobtats continuen sent un risc inevitable. Per això, cada intervenció combina maquinària, vigilància del talús i talls intermitents, prioritzant sempre la seguretat d'usuaris i operaris.