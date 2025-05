Accident fatal: Cau del cavall i els Bombers han de rescatar-lo

per Mireia Puig

Un tranquil matí es va convertir en un malson per a un genet quan un passeig habitual va acabar en un aparatós accident. La víctima, la identitat de la qual no ha transcendit, va patir una caiguda que va requerir una intervenció urgent dels serveis d'emergència a causa de la gravetat del contratemps. L'incident va despertar gran expectació entre els veïns de la zona, que van seguir amb preocupació la complexa operació de rescat.

Intervenció urgent de l'equip de Bombers

L'accident va ocórrer al voltant de les 8:25 hores del passat divendres, quan un home, mentre practicava equitació en una zona rural pròxima a Santa Eulàlia de Ronçana, va patir una aparatosa caiguda. Segons van informar els Bombers a través de les seves xarxes socials, la víctima va caure del cavall cap a una riera, quedant immobilitzada a causa del fort impacte.

Ràpidament, els serveis d'emergència van activar un dispositiu especial en el qual van participar unitats especialitzades del GRAE (Grup d'Actuacions Especials dels Bombers) i del MAER (Mòdul de Suport d'Emergències de Rescat), a més de comptar amb assistència mèdica immediata proporcionada per personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Rescat des de l'aire

Les característiques del terreny i la posició en què es trobava la víctima van complicar enormement les tasques de rescat. Segons fonts properes als equips d'intervenció, la persona accidentada va ser localitzada immobilitzada sobre un matalàs de buit per evitar agreujar possibles lesions sofertes durant la caiguda. A causa de la inaccessibilitat de l'àrea i a la necessitat de minimitzar riscos per a la víctima, es va decidir efectuar un rescat aeri utilitzant un helicòpter especialitzat.

En imatges difoses pels mateixos Bombers, s'observa el complex procediment aeri desplegat a la zona.

La maniobra, acuradament executada pel personal de rescat aeri, va permetre traslladar l'afectat ràpidament al centre hospitalari més proper per avaluar i tractar les lesions sofertes, l'abast exacte de les quals encara no ha estat revelat.

Una zona amb antecedents similars

No és la primera vegada que aquesta àrea de Santa Eulàlia de Ronçana és escenari d'accidents relacionats amb activitats eqüestres o esportives en general. Veïns i visitants han reclamat en diverses ocasions més senyalització i millors mesures de seguretat als camins rurals, especialment en aquells que travessen terrenys accidentats o propers a cursos d'aigua.

Aquest últim incident torna a posar sobre la taula la importància d'extremar precaucions a l'hora de practicar esports eqüestres i la necessitat d'estar preparats per respondre amb rapidesa davant situacions inesperades.

L'increment en les activitats esportives a l'aire lliure, especialment després de la pandèmia, exigeix també un major esforç en la prevenció i en l'educació sobre els riscos inherents a aquestes pràctiques.

La rellevància d'una ràpida actuació

La intervenció ràpida i eficaç per part dels Bombers, el GRAE, el MAER i el SEM va resultar fonamental per garantir una pronta atenció mèdica, la qual cosa subratlla la importància crucial de mantenir dispositius d'emergència ben coordinats i preparats per a situacions d'aquest tipus.

Aquest incident deixa clar que, encara que l'equitació i altres esports similars ofereixen múltiples beneficis, també comporten riscos significatius. Per això, l'èmfasi en la formació adequada, la utilització d'equipament de seguretat i una ràpida resposta en cas d'emergència continuen sent elements imprescindibles per garantir la seguretat de qui gaudeix d'aquestes activitats a l'aire lliure.