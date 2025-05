Ateses 12 persones en un spa per fuita d'un producte

Una tranquil·la jornada de relaxació en un conegut spa ha acabat amb una inesperada alarma després de detectar-se una fuita d'un producte químic. L'incident ha obligat a mobilitzar els serveis d'emergències per avaluar la situació i atendre diverses persones afectades per molèsties lleus.

Què va passar exactament?

El succés s'ha produït aquest divendres a la tarda, al voltant de les 16:38 hores, quan personal de l'establiment va alertar que s'estava produint una fuita a les instal·lacions de l'spa. Ràpidament, efectius d'emergències, entre els quals destacaven quatre dotacions de Bombers de la Generalitat, van acudir al lloc per realitzar una avaluació immediata.

Fonts oficials han detallat que la fuita es va produir per una fuga d'un producte utilitzat per al tractament de l'aigua de l'spa. Encara que inicialment es va témer que l'incident pogués ser greu, després de la revisió exhaustiva duta a terme pels bombers es va determinar que la situació estava controlada i no requeria l'evacuació total de l'establiment.

| SEM

Atenció mèdica als afectats

En total, dotze persones han requerit atenció mèdica al mateix lloc, encara que afortunadament, cap d'elles ha necessitat trasllat hospitalari. Segons informació facilitada pels serveis d'emergències, els afectats presentaven molèsties lleus, entre elles irritacions a les vies respiratòries i molèsties oculars, símptomes típics derivats d'aquest tipus de fuites.

Els sanitaris desplaçats es van encarregar de revisar minuciosament tots els afectats, proporcionant recomanacions específiques per evitar possibles complicacions posteriors.

Resposta ràpida i efectiva

La ràpida reacció del personal de l'spa i la immediata intervenció dels Bombers van ser determinants per evitar que l'incident tingués majors conseqüències. Segons fonts de l'operatiu, una intervenció ràpida com l'ocorreguda és crucial en aquests casos, ja que permet controlar immediatament qualsevol fuita de substàncies químiques potencialment perilloses i minimitzar els riscos.

L'hotel no ha requerit cap tancament, ni tampoc s'ha interromput la resta d'activitats al complex hoteler. L'àrea afectada va ser degudament ventilada i revisada per les autoritats pertinents, que van confirmar que no existia cap perill per a la resta dels clients i treballadors.

Reflexió sobre la seguretat en establiments turístics

Aquest incident, encara que menor en termes de danys físics, posa de relleu la importància de la prevenció i la ràpida actuació davant situacions d'emergència.

| Govern

Els establiments turístics i recreatius han de mantenir un rigorós control sobre els productes químics que utilitzen a les seves instal·lacions, assegurant no només el seu adequat maneig i emmagatzematge, sinó també una preparació exhaustiva del seu personal davant qualsevol eventualitat.

La ràpida solució i atenció proporcionades en aquest cas serveixen com a exemple de bones pràctiques en emergències, evidenciant la importància de comptar amb protocols clars i personal format per reaccionar adequadament davant aquest tipus d'incidents.