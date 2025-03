Un accident a la C-17 provoca llargues cues de retencions: un carril tallat

El matí d'aquest dilluns ha començat de manera accidentada per a centenars de conductors que circulaven en direcció a Barcelona. En hora punta, quan més vehicles circulen per les principals vies catalanes, un inesperat incident ha complicat notablement el trànsit en un dels accessos clau cap a la capital catalana.

Caos matinal en direcció a Barcelona

Avui, abans de les nou del matí, la C-17, una de les vies més transitades de Catalunya, ha registrat un accident a l'altura de Parets del Vallès en sentit Barcelona. Segons han confirmat fonts oficials de trànsit, els fets han ocorregut a primera hora, concretament cap a les 8:30, provocant ràpidament importants retencions.

L'accident ha obligat a tallar un carril de circulació, reduint la capacitat de la via considerablement en un moment crític del dia. Coincidint amb el desplaçament habitual cap als centres de treball i educatius. A causa d'això, nombrosos conductors han quedat atrapats en llargues cues que, segons Trànsit, s'han estès diversos quilòmetres.

| ACN

Un punt negre habitual

La C-17 no és una desconeguda pel que fa a accidents i retencions es refereix. Aquest tram, especialment transitat per veïns de les comarques del Vallès Oriental i Osona en direcció Barcelona, acumula habitualment trànsit intens durant els matins laborals. Qualsevol incident en aquesta via sol traduir-se en llargues esperes i frustració per als conductors, acostumats ja a freqüents problemes de mobilitat.

A més, cal destacar que en aquesta mateixa carretera s'han registrat accidents similars en mesos recents, convertint-la en un autèntic punt negre per a la mobilitat d'aquesta zona de Catalunya. L'augment constant del volum de vehicles i la infraestructura que, en alguns trams, ha quedat obsoleta, no contribueixen precisament a reduir aquests problemes.

Efectius mobilitzats i cerca d'alternatives

Com a resposta immediata a l'accident, Mossos d'Esquadra i equips d'emergència s'han desplaçat ràpidament al lloc per atendre els possibles afectats i gestionar la circulació de manera segura. Mentrestant, des de Trànsit han recomanat als conductors que busquin alternatives. Com l'autopista AP-7 per dirigir-se cap a Barcelona, especialment durant les hores següents a l'accident.

A més, fonts oficials informen que s'ha desplegat ràpidament un operatiu per retirar els vehicles implicats en el sinistre. I restaurar la circulació habitual, amb l'objectiu de minimitzar els efectes negatius que les retencions poden tenir sobre l'activitat laboral i la rutina diària de milers de persones.

Aquest incident no fa més que posar de relleu un dels grans reptes que enfronta Catalunya en matèria de mobilitat. Malgrat els continus esforços per millorar les infraestructures viàries, incidents com aquest demostren que continua havent-hi marge per optimitzar la seguretat. I la fluïdesa en algunes de les principals vies d'accés a Barcelona.