Accident brutal de camió: 4 dotacions de bombers a contrarellotge per al rescat

La calma matinal d'un dissabte s'ha vist feta miques per l'estrèpit metàl·lic d'una violenta col·lisió. Un vehicle de gran tonatge s'ha convertit en una trampa de ferro per al seu conductor, que va quedar atrapat a l'interior de la cabina després d'un fort impacte.

El succés va mobilitzar ràpidament els equips d'emergència, que van iniciar una complexa operació de rescat on cada segon era vital per salvar la vida del ferit. L'escena, marcada per la deformitat de la cabina i les restes escampades per l'asfalt, anticipava la feixuga tasca que tenien al davant.

L'aparatós accident ha tingut lloc a la comarca d'Osona, un nus logístic i industrial clau a Catalunya. Concretament, els fets van passar al polígon industrial Bòbila, al terme municipal de Balenyà. Segons la informació oficial proporcionada pels Bombers de la Generalitat, l'alerta es va rebre a les 10:08 hores d'aquest dissabte, 26 de juliol de 2025, informant d'un sinistre de greus característiques.

| ACN

Un rescat complex al cor industrial

En arribar al lloc, els efectius de bombers es van trobar amb una escena desoladora. Un camió havia xocat violentament contra altres dos vehicles pesants que es trobaven estacionats en una de les vies del polígon. L'impacte, d'una força descomunal, va deixar la cabina del conductor completament destrossada, empresonant el xofer a l'interior.

L'operació d'excarceració, com es coneix tècnicament el procés d'alliberar una persona atrapada en un vehicle, va requerir la intervenció de quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. Aquests equips, especialitzats en rescats en accidents de trànsit, van haver d'emprar eines hidràuliques de tall i separació per poder obrir-se pas entre l'embolic de ferros que conformava la cabina.

La imatge difosa pel mateix cos d'emergències és eloqüent: diversos bombers treballant de manera coordinada i meticulosa sobre l'estructura col·lapsada del camió per crear un espai segur per on evacuar el ferit.

Mentre els bombers s'afanyaven en l'alliberament, personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ja es trobava al punt per prestar la primera assistència sanitària. Un cop alliberat, el conductor va ser estabilitzat i atès pels facultatius abans de ser traslladat a un centre hospitalari per tractar les seves ferides.

El perill latent a les zones industrials

Aquest tipus de successos, tot i que impactants, posen de manifest una realitat quotidiana als polígons industrials d'arreu del país. Aquestes àrees es caracteritzen per un flux constant de vehicles pesants, maniobres complexes en espais sovint congestionats i una alta concentració d'activitat logística.

La presència de camions estacionats als vials, una pràctica habitual per la manca d'aparcaments específics o per la necessitat de descans dels transportistes, pot esdevenir un factor de risc.

| ACN

Una distracció, una avaria mecànica o l'excés de velocitat poden desencadenar col·lisions de conseqüències fatals. A més, la fatiga del conductor és un altre dels grans enemics invisibles en el sector del transport professional, responsable d'un nombre significatiu de sinistres a la carretera. Les llargues jornades i la pressió per complir amb els terminis de lliurament poden minvar les capacitats de reacció dels xofers.