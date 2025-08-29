Accidente en la AP-7: Carril cortado y 8 kilómetros de retenciones

La normalidad de una tarde de viernes se ha visto completamente alterada para cientos de conductores. Lo que prometía ser el inicio tranquilo del fin de semana se convirtió en una prueba de paciencia. Un inesperado incidente en una de las arterias viales más importantes ha provocado un colapso circulatorio.

El flujo constante de vehículos se detuvo abruptamente por un suceso que requirió una rápida intervención. Las autoridades de tráfico emitieron la alerta mientras el embotellamiento crecía por momentos de forma considerable.

El origen de este caos tuvo lugar en la autopista AP-7, un eje vital para la comunicación terrestre. Concretamente, el suceso se ha localizado a la altura del municipio de Gelida, en la provincia de Barcelona.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

El accidente ha afectado de manera directa a la circulación en sentido Girona, generando importantes complicaciones. La confirmación oficial del incidente llegó a través del Servei Català de Trànsit en sus redes sociales. La entidad informó puntualmente a las 17:44 horas de este mismo viernes 29 de agosto.

El epicentro del caos viario

El siniestro ha obligado a cortar uno de los carriles de la autopista del Mediterráneo en el punto afectado. Esta medida ha resultado indispensable para garantizar la seguridad de los implicados y facilitar las tareas de asistencia.

Como consecuencia directa, el tráfico se ha visto ralentizado de manera muy significativa en la zona. Los vehículos se han visto forzados a circular por un único carril, creando un cuello de botella. Las retenciones han alcanzado rápidamente una longitud de hasta ocho kilómetros, según datos oficiales de las autoridades.

Las imágenes difundidas por las cámaras de tráfico muestran la magnitud de la situación en la autopista. Se puede observar una colisión que involucra a varios turismos detenidos en la vía principal. Los equipos de emergencia y los agentes de policía se desplazaron con celeridad hasta el lugar de los hechos.

Su labor se ha centrado en atender a los posibles heridos y en regular el denso tráfico. La escena reflejaba la tensión del momento, con vehículos parados y largas filas extendiéndose por el asfalto.

Un tramo complicado en plena operación salida

La autopista AP-7 es conocida por ser un punto de alta concentración de tráfico durante todo el año. Sin embargo, la intensidad circulatoria se multiplica exponencialmente durante las operaciones de salida de fin de semana.

El tramo que atraviesa el Alt Penedès, donde se encuentra Gelida, es especialmente sensible a estas fluctuaciones. La orografía y la confluencia de vehículos de largo recorrido y locales complican a menudo la fluidez. Este incidente se produce además en el último viernes del mes de agosto, una fecha crítica.

| ACN

La congestión no solo afecta a quienes inician sus vacaciones, sino también a los desplazamientos cotidianos. El impacto económico y logístico de estas interrupciones en la vía es siempre considerable para la región. Las autoridades recuerdan constantemente la importancia de mantener la distancia de seguridad entre los vehículos.

También insisten en la necesidad de adecuar la velocidad a las condiciones del tráfico en cada momento. Este tipo de accidentes subraya la vulnerabilidad de las grandes infraestructuras ante cualquier imprevisto en la carretera. La paciencia y la precaución se convierten en los mejores aliados para superar estas complicadas situaciones viales.