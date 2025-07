74 efectius intervenen en un nou incendi forestal: situació límit

L'estiu continua deixant imatges preocupants a Catalunya, on un nou incendi forestal ha tornat a posar en alerta els serveis d'emergència. En aquesta ocasió, la ràpida propagació del foc des d'una zona agrícola ha generat una situació crítica, requerint la immediata mobilització d'un ampli dispositiu d'efectius per intentar controlar-lo.

Mobilització massiva de recursos

L'incendi, que va començar en terrenys agrícoles, s'estengué ràpidament fins a arribar a una zona forestal, generant una columna de fum visible des de diversos quilòmetres a la rodona. L'avenç ràpid del foc obligà a activar un dispositiu format per 74 efectius, incloent-hi sis mitjans aeris especialitzats en extinció i fins a 19 vehicles terrestres.

Els equips d'emergència treballen intensament des de les primeres hores de l'incident, tractant de frenar les flames i evitar que el foc afecti més superfície forestal. La prioritat ara és delimitar el perímetre de l'incendi per evitar la seva propagació cap a àrees properes de difícil accés, cosa que complicaria encara més les tasques de control i extinció.

| Govern

Zona afectada i risc creixent

L'incendi se situa a Sant Pere Sallavinera, a la comarca de l'Anoia, una zona especialment vulnerable per la seva combinació d'àrees agrícoles i boscoses. Aquest entorn mixt ha facilitat que el foc s'estengués ràpidament, aprofitant tant els conreus secs com l'abundant vegetació dels boscos propers.

La situació s'ha tornat límit a causa de les condicions meteorològiques desfavorables que viu la regió aquests dies, marcades per temperatures elevades, humitat molt baixa i vent, factors que acceleren encara més l'avenç del foc. Aquesta combinació incrementa notablement el risc que l'incendi segueixi estenent-se si no s'aconsegueix aviat el seu control.

Preocupació creixent pels incendis a Catalunya

Aquest nou incident se suma a una sèrie preocupant d'incendis forestals registrats aquest estiu en diverses zones de Catalunya. Segons dades oficials, aquesta temporada està sent particularment complicada, ja que la sequera acumulada durant mesos i les altes temperatures han convertit els boscos catalans en autèntics polvorins.

Les autoritats han fet constants crides a la precaució i han recordat la importància d'extremar les mesures preventives, especialment en activitats agrícoles i forestals, que solen ser un dels principals focus d'aquests incendis.

Conseqüències ambientals i econòmiques

L'afectació per incendis forestals no només implica danys ambientals irreversibles, sinó que també genera greus conseqüències econòmiques per a la regió, afectant el turisme, l'agricultura i la biodiversitat local. Cada hectàrea calcinada representa anys d'esforç per a la recuperació ecològica, a més del fort impacte econòmic sobre comunitats que depenen d'aquests espais.

| ACN

A l'espera d'un balanç oficial definitiu, l'incendi de Sant Pere Sallavinera torna a posar sobre la taula la necessitat urgent de reforçar la gestió preventiva i els recursos destinats a combatre aquesta problemàtica recurrent cada estiu a Catalunya.

Les pròximes hores seran clau per determinar si l'esforç conjunt dels efectius mobilitzats aconsegueix estabilitzar aquest nou incendi o si la situació segueix escalant, convertint-se en una amenaça més gran per a la regió.