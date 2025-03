7 km de retenció a l'A-2 per un cotxe avariat

La jornada ha començat complicada per a centenars de conductors que circulaven cap a Barcelona. Un contratemps inesperat ha transformat el que semblava un dia corrent en un matí de desesperació i estrès per a aquells que han hagut de lidiar amb llargues esperes i nervis al volant.

Un vehicle avariat desencadena el caos

Eren poc més de les 9 del matí quan, segons fonts del Servei Català de Trànsit, un vehicle que circulava en direcció a Barcelona va patir una avaria, quedant aturat al mig d'un dels carrils principals.

L'incident es va registrar concretament a l'autopista A-2, a la localitat de Santa Coloma de Cervelló. De seguida, aquest fet va causar una important congestió que, amb el pas dels minuts, va arribar a superar els 7 quilòmetres de retencions, estenent-se fins i tot fins a la localitat veïna de Pallejà.

| ACN

El cotxe avariat va obligar a reduir la circulació a tan sols un carril en sentit Barcelona, la qual cosa ràpidament es va traduir en llargues cues de vehicles, especialment camions i cotxes particulars, que avançaven lentament en una jornada que, a més, es presentava especialment complicada per la pluja i la boira. Aquestes condicions meteorològiques adverses van contribuir a empitjorar la circulació, fent que molts conductors optessin per extremar les precaucions.

Una situació complicada en hora punta

L'autopista A-2 és una via fonamental per accedir a Barcelona, especialment en les primeres hores del matí. Aquest incident ha provocat greus molèsties per a aquells que es dirigien a la capital catalana, tant per treballar com per realitzar altres gestions.

El Servei Català de Trànsit ha confirmat que ràpidament es va activar un dispositiu especial per a la retirada del vehicle, amb la col·laboració d'efectius policials, per agilitzar al màxim el restabliment de la normalitat en la circulació.

A més, des de la mateixa entitat es va recomanar a través de xarxes socials evitar, en la mesura del possible, la circulació per aquesta via fins que es solucionés completament l'incident. Malgrat els esforços realitzats pels serveis d'emergència i assistència en carretera, les retencions es van mantenir durant almenys una hora després de la detecció inicial del problema, generant importants complicacions en la circulació per tota la zona afectada.

Antecedents i altres incidents similars

No és la primera vegada que l'A-2 es converteix en protagonista per incidents similars. Aquesta autopista registra amb freqüència avaries i accidents a causa del seu alt volum de trànsit diari.

| ACN

Precisament per aquesta raó, en nombroses ocasions s'ha plantejat la necessitat de millores estructurals a la via o mesures addicionals d'assistència per reduir les incidències i la durada de les retencions.

L'incident d'aquest matí torna a posar sobre la taula el debat sobre com gestionar millor aquests casos i millorar les vies alternatives per descongestionar ràpidament els punts crítics. Són ja nombrosos els conductors que sol·liciten una actuació urgent per part de les autoritats, especialment en aquells trams més propensos a incidents.