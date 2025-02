6 dotacions de bombers en un incendi que crema 2 habitacions d'una casa

per Iker Silvosa

Un incendi de consideració ha afectat un habitatge unifamiliar al carrer Verge dels Desemparats de Lleida. El foc, que es va declarar al voltant de les 14:36 hores, va consumir completament dues habitacions de l'immoble, cosa que va obligar a una ràpida intervenció dels serveis d'emergència.

Un desplegament de sis dotacions de bombers

Segons informació proporcionada per Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, fins a sis dotacions van ser mobilitzades per controlar l'incendi i evitar que les flames es propaguessin a la resta de l'habitatge o a edificis veïns. La ràpida actuació dels efectius va ser clau per contenir l'emergència i minimitzar danys majors en l'estructura de l'immoble.

| ACN

Els ocupants de l'habitatge van haver de ser reubicats a causa dels danys soferts a la propietat. Tot i la magnitud del foc, no es van reportar ferits, encara que les pèrdues materials han estat significatives. Com a mesura de prevenció, es va gestionar la presència d'un tècnic municipal per avaluar l'estat estructural de l'edifici i determinar si existia algun risc addicional.

Avaluació de danys i causes de l'incendi

Fins al moment, les autoritats no han determinat la causa exacta de l'incendi. S'espera que els bombers i els pèrits corresponents realitzin una investigació per esclarir l'origen del foc i descartar qualsevol hipòtesi, com un fall elèctric o una negligència domèstica.

Els veïns de la zona van alertar els serveis d'emergència després de notar una gran quantitat de fum sortint de l'habitatge afectat. Alguns testimonis van indicar que el foc es va propagar amb rapidesa, cosa que suggereix que els materials presents a les habitacions incendiades podrien haver contribuït a l'expansió de les flames.

Les autoritats locals han recordat la importància de comptar amb mesures de prevenció a les llars, com la instal·lació de detectors de fum i la revisió periòdica de sistemes elèctrics i de calefacció. A més, es recomana a la ciutadania conèixer els protocols d'evacuació en cas d'incendi i mantenir accessibles els números d'emergència.

Un incident sense víctimes però amb conseqüències

Encara que en aquest cas no hi va haver de lamentar pèrdues humanes, l'incendi va deixar els ocupants de l'habitatge en una situació complicada, ja que el foc va destruir part de la llar i va generar danys estructurals encara per avaluar. El tècnic municipal ha fet acte de presència al lloc dels fets per avaluar els danys estructurals i determinar si els habitants de l'habitatge poden tornar de forma segura.